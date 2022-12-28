影／酷熱國家科威特降冰雹 罕見白皚皚冬日景像瘋傳

地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的雹暴。圖為在烏姆海曼區，年輕人在路邊拍照留念。Getty Images

地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的雹暴，大人小孩同感欣喜，這種白皚皚的冬季景像在社群媒體 上瘋傳。

法新社報導，科威特氣象局前局長卡拉姆（Muhammad Karam）告訴記者，「15年來，我們都沒見過冬季降下這麼多冰雹」。

Today a hail storm with light snow in Kuwait Polar vortex! It has happened for thousands of years with nearly similar frequency! From fake predictions of snow becoming a rarity in the #Alps and children in #England not knowing what snow is now children in #Kuwait are enjoying it. pic.twitter.com/iKs4ZI9Rr6 — Iqbal Latif (@ilatif) 2022年12月27日

科威特南部道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳，慶祝這種罕見的冬季景像。

烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹。當地位於首都科威特市以南約50公里處。

This is not US or Europe, this is Kuwait after Hailstorm yesterday. pic.twitter.com/GQnxZs9sqm — paresh joshi (@m_pvjoshi) 2022年12月28日

科國氣象局表示，自昨天開始的降水量已達到63公釐，但天氣仍持續轉晴。卡拉姆指出，隨著氣候變遷 打亂了天氣模式，他預期這種現象還會再次出現。

富產石油 的科威特夏季氣溫酷熱，科學家預言，在氣候變遷影響下，科威特未來也許會不適合人類居住。