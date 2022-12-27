曾批俄犯烏 俄富豪政客遊印度離奇墜樓亡 同伴2天前病逝

俄國議員、香腸大亨安托夫（Pavel Antov）在印度旅遊時，從飯店墜樓，不幸身亡。（圖片擷自網路）

俄國 議員、香腸大亨安托夫（Pavel Antov）在印度 旅遊時，從飯店墜樓，不幸身亡，成為最新一名離奇死亡的俄國企業家。巧合的是，他曾對俄烏戰爭發表批評言論。

華盛頓郵報報導，安托夫和友人拜登 諾夫（Vladimir Bidenov）近日一同前往印度旅行，下榻於奧里薩省（Odisha）拉耶加達縣（Rayagada）的一間飯店。塔斯社說，安托夫在22日慶祝65歲生日。當地媒體指出，兩天前，拜登諾夫被發現倒臥在飯店房間內不省人事，周遭都是空酒瓶，帶去地區醫院後，被醫生宣判死亡；如今安托夫從同一間飯店的三樓墜落身亡。

奧里薩警察局已下令刑事分局對「兩名俄國人的非自然死亡」進行調查。

BBC報導引述一名警官夏瑪（Vivekananda Sharma）說法，拜登諾夫曾中風，而安托夫「在（拜登諾夫）死後很抑鬱，如今他也死了」。警方告訴印度媒體，安托夫似乎是自殺。

安托夫創立了肉品加工公司Vladimir Standard，從而累積財富，2019年時估計身價約1.4億美元，使他成為富比世雜誌排行榜中最富有的俄國議員和公務員。他的選區是在鄰近莫斯科的Vladimir區，所屬政黨是俄國總統普亭的統一俄羅斯黨，他是議會中的農業政策、自然管理、生態學委員會的主席。

BBC指出，安托夫6月似乎批評了當局發射導彈攻擊烏克蘭基輔的住宅區，釀成一名男子喪命、其妻女也受傷。他在WhatsApp帳號發文中說：「很難不說這件事恐怖。」他隨後刪文，並發表他支持普亭和侵略的文章。他談到先前的貼文是「很不幸的誤會」，這是意外轉貼與他意見相左者的想法。

如今，安托夫之死，成為今年最新一起俄羅斯大亨死亡的事件。自俄烏戰爭爆發以來，迄今出現一連串死因不明的事件。例如，盧克石油（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）9月從莫斯科醫院破窗墜樓。