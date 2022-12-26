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中國客狂掃貨 東京藥妝店宣布「限購感冒、止痛藥品」

編譯張君堯／即時報導
東京的藥妝店近期開始對感冒藥實施購買限制，原因為在新冠疫情病例激增後造成藥物短缺，同時來自中國的遊客也加入搶購的行列。(Getty Images)
東京的藥妝店近期開始對感冒藥實施購買限制，原因為在新冠疫情病例激增後造成藥物短缺，同時來自中國的遊客也加入搶購的行列。(Getty Images)

日本東京的藥妝店近期開始對感冒藥實施購買限制，原因為在新冠疫情病例激增後造成藥物短缺，同時來自中國的遊客也加入搶購的行列。

南華早報報導，日本東京的藥妝店表示感冒類型藥品的庫存即將耗盡，其中包括廣受歡迎的日本大正製藥百保能「Pabron Gold A」。據悉，在部分藥妝店，顧客已被限制不能購買超過一盒。

一名來自中國的女士目前正在日本出差，她表示自己花了約2萬日圓、買了數十包感冒藥和止痛藥，並補充說自己本月至今已採購約40盒藥品。新加坡和台灣等地也出現類似趨勢，顧客大量購買退燒藥和止痛藥送往中國大陸，迫使藥店採取措施遏制這種做法。

在政府突然放棄其清零新冠政策後，感染浪潮正在中國蔓延，引發退燒藥短缺以及醫院和火葬場等資源的不堪重負。一家藥妝連鎖店的代表表示「儘管日本人也有買光貨架上商品的情況，但本月來自中國的買家明顯增加，他們正盡可能多地囤積感冒藥」。

一位官員指出「我們正在考慮提高價格，以避免出現有需要的人買不到藥的情況」，還補充說「一些商店的產品在限額宣布之前就已經售罄」。

日本 新加坡 疫情

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