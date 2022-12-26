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歐洲2022關鍵數字：通膨、GDP、難民、能源

中央社布魯塞爾26日專電
法國總統馬克宏(前右)接受訪問，他的背後是澤倫斯基與普亭的照片。(Getty Images)
法國總統馬克宏(前右)接受訪問，他的背後是澤倫斯基與普亭的照片。(Getty Images)

2022年勢必在歐洲歷史留下一個極特殊的篇章，從經濟、外交到防衛都因俄烏戰爭而大翻轉。明年將迎來馬斯垂克條約生效30週年的歐盟，也在今年訂下許多影響深遠的政策。以下匯整代表歐洲這一年的關鍵數字。

俄國進口天然氣占比降到15%：俄烏戰爭衍生物是俄國對歐洲的能源戰爭，面臨俄國天然氣斷供威脅，歐盟的因應是「斷開魂結」，主動降低對俄能源依賴。歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，俄國占2021年歐盟自外國進口天然氣價額的39.3%，到今年第3季占比已砍過半到15%。

俄國石油占歐盟進口價額比重也從去年的24.8%降至今年第3季的14.4%。

歐盟有效降低對俄國的依賴，分散能源供應國，除了挪威的天然氣占比超過歐盟進口額30%外，其他來源國占比都不到20%。這可說是歐盟近年在能源安全上的最大成就。

全年通膨率估9.3%：歐盟執委會（European Commission）在最近一季的經濟報告中預估，歐盟27國經濟體今年通膨率將是9.3%，歐元區（Euro Area）19國則是8.5%，雙雙寫下有紀錄以來的最高數字。預估2023年歐盟通膨率7%、歐元區6.1%，仍屬歷史高點。

天然氣價格拉高的能源通膨是關鍵，不過隨著歐洲出現暖冬且中國需求未恢復，拉低全球天然氣價格，11月歐盟通膨率已從10月高峰的11.5%降到11.1%，可能使今年全年通膨率略微下修。

尋求社會救濟人數增40%：高通膨代表的高物價，使「生活成本」一詞頻頻出現在今年的歐洲媒體和政府用詞中。根據歐洲兩大社福機構Caritas Europa和Eurodiaconia對18個歐洲國家調查，今年向社福機構尋求救助的人數較去年增加了40%。

一名烏克蘭婦女因為家園全毀，痛哭失聲。(美聯社)
一名烏克蘭婦女因為家園全毀，痛哭失聲。(美聯社)

歐盟統計局估計去年歐洲約9540萬人陷入貧窮或社會孤立危機，尚未出爐的今年數據在此情勢下恐怕雪上加霜。

歐洲政府共提出7055億歐元搶救能源危機：根據布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）匯整，自能源通膨開始加溫的去年9月至今，歐洲各政府總共開出了7055億歐元（約新台幣23兆元）政策支票，用來補貼消費者和商家的能源成本。其中歐盟國家共6004億歐元，以德國的2640億歐元為最多；脫歐的英國政府提出970億歐元方案；即便能源出口大國的挪威也推出81億歐元政策來緩解民間負擔。

天然氣用量省20.1%：7月歐盟執委會向會員國提出天然氣消費自願減量計畫，目標是從8月起到明年3月要比過去5年平均值減少15%。從歐盟統計局最新數據可見，8月至11月歐盟27國總計已比過去5年同期節省了20.1%的天然氣用量。

其中18個會員國減量超過15%，最會省的是芬蘭，天然氣消費量較過去減了50%以上；拉脫維亞和立陶宛分別省了43.2%和41.6%。而6個未達標的國家中，馬爾他和斯洛伐克甚至還分別增加了7.1%和2.6%的用量。

歐洲人在今年普遍瞭解到節能的重要性，國際能源總署（IEA）估計今年歐洲消費者將節省30億到100億立方公尺的天然氣。除了高價抑制用量，也需要鼓勵建築改裝節能設施等政策配合。該機構估計明年歐洲可再省下50億立方公尺天然氣。

再生能源產量增加6%：國際能源總署估計歐盟區今年再生能源供應將較去年成長6%。能源危機使歐洲加速朝向綠能轉型，歐盟國家已同意執委會提案的再生能源建置案審查快速通道，國際能源總署估計審查效率提高後，一年內就可取代140億立方公尺的天然氣產量。

接納烏克蘭難民371萬6740人：這是歐盟執委會統計至10月份歐盟對烏克蘭人短期保護方案下的難民接納數，相當於歐盟總人口每千人的8.3。歐盟援助烏克蘭的貸款總額則在今年達90億歐元（約95.6億美元）。

一名烏克蘭婦女因為家園全毀，痛哭失聲。(美聯社)
一名烏克蘭婦女因為家園全毀，痛哭失聲。(美聯社)

對俄制裁9輪：從國際金融資訊交換系統中排除俄國銀行，到宣布今年底全面禁止俄國石油進口，再到凍結俄國富豪及官員海外財產，歐盟今年不論與美國聯手或個別行動，總共對俄國祭出9輪的經濟制裁措施。

執委會統計自2014年俄國侵占克里米亞（Cremia）以來，遭歐盟制裁的俄國相關人數共1386人、171個實體機構。

據世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）等機構預估，今年俄國將出現3.45至4.5%的經濟負成長，明年衰退幅度也在2.3%至5.6%之間。

歐盟經濟成長率3.3%：歐盟經濟同樣受這場戰爭衝擊，原本在俄烏戰前預期疫情解封後的今年，經濟成長（GDP）相較去年可達4%，明年則是2.7%，如今最新預測是今年下修到3.3%，明年更只有0.3%。

北約擴至32國：發動侵略烏克蘭的俄國總統普亭（Vladimir Putin）長期最大安全顧慮就是北大西洋公約組織（NATO）向東擴張，結果正是因為俄侵烏，讓芬蘭和瑞典今年聯手申請加入北約並獲絕大多數盟國歡迎，只差土耳其正式同意便可順利完成加盟。

曾被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）比喻為「腦死」的北約，如今被普亭「激活」，連老天爺都站在普亭對立面，給了歐洲一個能夠節能的暖冬，讓他難以再用能源當武器。這是今年極權啟示錄的重要一章。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歐盟 俄國 天然氣

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