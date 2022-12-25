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英國兩位小王子 會走上父執輩後塵終翻臉？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與哈利（右）小時候受到母親黛安娜疼愛，也曾經是很親密的兄弟。（路透資料照片）
威廉（左）與哈利（右）小時候受到母親黛安娜疼愛，也曾經是很親密的兄弟。（路透資料照片）

英國皇室照例於倫敦北方175公里的桑德林厄姆莊園度過聖誕節，並一同前往教堂進行聖誕禮拜，這一次外界目光焦點在於威廉王子和凱特王妃的3個小孩喬治、夏綠蒂與路易身上，身為大哥的喬治和小弟路易的互動之間，展現出兄弟的友愛，喬治似乎頗為保護小弟弟，而從小性格活潑的夏綠蒂，再一次搶走大家的鋒頭。

正值威廉的弟弟哈利與弟媳梅根在Netflix紀錄片中狠批皇室，引起巨大爭議時，皇室重要成員合體，展示生活不受影響，英國媒體也樂得吹捧稱讚，甚至大為激賞幾位可愛的小王子、公主。

然而，有人擔心英國皇室的作風不改、態度不變，小時候再怎麼親密的手足，遲早長大了難以維持和諧，哈利與威廉從小就被母親黛安娜呵護，兄弟倆更攜手度過母親早逝的悲劇，也曾經密不可分、感情相當融洽，今日依舊鬧得勢同水火。

查理與弟弟安德魯之間，由於安德魯捲入一堆醜聞，彼此關係也陷入冷淡，查理還明顯想將安德魯和其他家人切割。也許皇室自古以來就把未來的國王看做第一，其他繼承權落在後面順位的貴族全部可以被忽視，或是為了王儲而犧牲，安德魯如此、哈利如此，未來路易或許也難逃這種結果。

哈利在紀錄片一直強調「天生下來要承擔大位的人，不一定做得比較好」，覺得自己比較引起外界關注，公眾活動的魅力比哥哥要強，娶了梅根後更是效果加倍，就是不服氣要甘於被威廉壓制，這一點值得風頭時常搶過哥哥的夏綠蒂注意，畢竟喬治王子才會是未來的國王，夏綠蒂和路易都要安於臣服在他之下，不管是被皇室人員保護程度、新聞曝光或是外界人氣，難保到時候不會又再重演手足大戰。

喬治（左起）、路易與夏綠蒂，目前可愛討喜，長大以後恐難逃手足大戰？（歐新社資料照...
喬治（左起）、路易與夏綠蒂，目前可愛討喜，長大以後恐難逃手足大戰？（歐新社資料照片）
威廉（左）、凱特（右）帶著三個孩子一起做耶誕禮拜，受到外界關注。（路透）
威廉（左）、凱特（右）帶著三個孩子一起做耶誕禮拜，受到外界關注。（路透）

哈利 威廉 英國

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