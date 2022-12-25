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義大利人重返互相擁抱文化 流感令人擔憂

中央社羅馬25日專電
圖為義大利外長塔亞尼(右)與英國外務大臣柯維立11月29日見面時相擁。(Getty Images)
圖為義大利外長塔亞尼(右)與英國外務大臣柯維立11月29日見面時相擁。(Getty Images)

歷經3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情義大利人終於可以重返互相擁抱的文化，但老年人和體弱者仍需保持謹慎。相較於COVID-19，今年更令人擔憂的是流感。

義大利第一大報「共和報」（La Repubblica）24日報導，義大利的衛生專家西諾雷利（Carlo Signorelli）表示：「COVID-19已成為地方流行病。如果說今年與往年有什麼不同，那就是流感的傳播反而最廣的。」

西諾雷利認為現在的COVID-19情況相當令人放心，今年更令人擔憂的是流感。流感巔峰已經達到20年來從未見過的水準。這說明前兩年流感未盛行反而使民眾更容易受到傷害。24日的流感發病率為每千人15例，在5歲以下兒童上升到45.6例。

另一方面，COVID-19反而有一個矛盾的趨勢，感染率正在下降，但死亡數正在上升。目前流感死亡人數未知，因為在義大利，流感死亡數是在季節結束時計算的。在最嚴重的高峰年，可以達到8000人死亡。

「日報」（IL GIORNO）24日報導，根據Ats Insubria發布的數據，疫苗接種率離原先設定的目標很遙遠。65歲以上的疫苗接種率只有50.4%，遠低於75%的目標。2至6歲的兒童疫苗接種率只有10.5%，遠低於30%的目標。

目前在義大利，流感疫苗接種方式可至醫療院所注射，或看家庭醫生再至藥局買疫苗自行注射，或至大型疫苗接種站注射。現今大型疫苗接種站可同時注射COVID-19疫苗與流感疫苗。

西諾雷利提醒，COVID-19和流感的傳染途徑幾乎沒有區別，因此給民眾的防疫建議也比照辦理，例如確保室內空氣流通、在擁擠或密閉空間戴口罩、勤洗手等。

在假期期間，如果有任何感染症狀，建議不要和他人吃午餐和聚會。這對感染者有好處，會更快地痊癒，並避免傳染給其他人。

流感疫苗 義大利 疫情

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