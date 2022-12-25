阿富汗神學士禁NGO聘女性 國際警告：將影響人道救援

神學士頒布的女性禁令 製表／茅毅

阿富汗神學士 (塔利班)政府繼日前禁止女性接受大學教育 後，24日又以女員工未遵守服裝規定，遭「嚴重投訴」為由，禁止女性在所有當地與國際非政府組織工作，並以吊銷營運執照威脅未遵守規定的組織。

美國警告此舉恐對阿富汗帶來嚴重打擊，聯合國則指出境內人道救援行動恐受嚴重影響。阿富汗境內也出現示威抗議，要求政府撤令。

國務卿布林肯24日在推特發文，深表他對禁令的擔憂。他說，神學士此舉將使必要且能救助數百萬性命的支援中斷。他還提到，女性在全球的人道救援行動中占重要角色，禁止女性在非政府組織工作恐將為阿富汗人民帶來「毀滅性」打擊。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫表示，禁令明顯違反人道主義原則，並將嚴重影響諸多救援計畫。目前尚不清楚禁令將對聯合國哪些機構造成影響，這些機構在阿富汗派駐大量人員，並經常與當地的非政府組織合作。

神學士20日才下令禁止阿富汗女性接受高等教育，許多阿富汗男大學生拒出席學校考試，以示抗議。阿富汗女性24日在西部大城赫拉特上街示威，但遭當局以強力水柱驅散。

禁令實施以來，神學士政府已在首都喀布爾逮捕5名示威女性與3名記者。神學士政府2021年8月掌權後，曾承諾維護女性權益，之後卻逐步縮限女性人身自由與受教權。