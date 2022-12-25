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能源費用飆漲 英國人寒冬上「溫暖銀行」取暖

中央社倫敦25日綜合外電報導
3000個登記在案的組織在英國各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。(Photo by Alex Padurariu on Unsplash)
3000個登記在案的組織在英國各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。(Photo by Alex Padurariu on Unsplash)

隨著能源帳單狂漲、通膨飆升至40年高點，許多人生活費左支右絀之際，3000個登記在案的組織在英國各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。

有線電視新聞網（CNN）報導，根據送暖運動（Warm Welcome Campaign）的數據，目前有超過3000登記在案的組織在英國設有溫暖銀行。

在倫敦滑鐵盧（Waterloo）「綠洲中心」（Oasis Centre）溫暖銀行工作的夏洛特（Charlotte）說：「很多人日子過得很辛苦。」綠洲中心提供暖氣和熱飲，歡迎附近社區的民眾前來。

綠洲中心的資金來自於個人和當地商家捐款，以及慈善信託的補助收入。

根據政府的數據，英國的生活費用自2021年初以來大幅飆升。從2021年10月至2022年10月，英國天然氣和電費價格分別大漲了126%和66%。

而在英國政府介入要求天然氣單位價格和電費2023年4月前凍漲下，今年秋天平均年能源帳單仍從去年飆漲了96%至2500英鎊。

在綠洲中心工作，同時也使用中心內設施的夏洛特說，她自己家裡晚上沒開暖氣，而是使用熱水瓶和毯子取暖，盡量減少使用天然氣和電力。

她還說，聖誕假期期間的能源帳單費用將大增，因為這段期間小孩在家時間變長。

在英格蘭東部諾威治（Norwich）的未來計畫（Future Projects）擔任成人服務經理的李察遜（Grace Richardson）說，她的團隊今年夏天開始構思在旗下的基本線中心（Baseline Centre）提供一個取暖的處所。基本線中心座落在極為貧困的地區。

她說，「尤其是這個冬天，我們提供給人們一個處所」，讓他們可以待在這裡，「把家裡的所有開關關上，這樣他們可以省錢」。

「我們這裡來的人，有些是全職工作者，賺的錢卻不敷使用。這是真正的問題。」

李察遜說，各式各樣的人利用這間溫暖銀行，大約有25個人天天報到。溫暖銀行提供的餐點由當地議會和企業的基金會補助，同時也接受個人的捐款。

57歲的伊斯特（Michael John Edward Easter）說，溫暖中心的服務今年冬天救了他一命。

伊斯特兩條腿淋巴水腫，其中一個膝蓋還有關節炎，因此無法工作。

伊斯特說，他今年以來在他的小套房只開了兩次的暖氣，因為他不希望能源費用大增，同時貼補每周超市採購增加的50%費用。

「我雖覺得可恥和丟臉，但我迫切需要協助。」

蘇格蘭格拉斯哥市議會領袖艾特肯（Susan Aitken）指出，溫暖銀行不是生活費用危機的「解決之道」，而是「一項緊急服務」。

格拉斯哥市議會在市區內設立30多個溫暖銀行，設置的地點包括教堂大廳、圖書館、運動中心、咖啡館。之後預期還將繼續增加地點。溫暖中心的經費來自市議會的預算和慈善捐款。

艾特肯說：「解決之道是民眾可以待在自己的家裡。」

艾特肯相信今年的聖誕節對許多人來說是「十分悲慘的時刻」。

「一個必須考慮家中房間暖氣可以開多久的聖誕節，對所有人來說，都談不上是聖誕佳節。」

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