梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

英國 皇室成員間的恩怨糾葛受到全球高度關注，哈利王子之妻梅根因是演員出身，兩人離開英國到美國落腳，也被認為是想藉演藝圈的力量建立自己的地位，梅根復出幕前之說一度甚囂塵上。

然而哈利的兄長、英國王儲威廉 王子因身分尊貴，反而更容易贏得影視圈大牌的友誼，他和湯姆克魯斯近一年來友情迅速加溫，據傳湯姆克魯斯今年派私人飛機從洛杉磯運送他喜歡的白巧克力椰子環狀蛋糕到英國，給他當地的朋友，威廉和妻子凱特 就在收到這分禮物的友人名單中。

湯姆克魯斯過去一年多以英國為根據地，拍攝「不可能的任務：致命清算」上下篇，和當地民眾、官員互動頻繁，今年「捍衛戰士：獨行俠」在英國舉行皇家首映，威廉王子與凱特王妃就是壓軸貴賓，他們與阿湯因而拉近彼此距離，友情急速加溫，伊麗莎白二世女王的即位70周年「白金禧」慶祝活動，阿湯也曾是座上嘉賓，讓他和皇室擁有良好的互動，也因此阿湯要送英國好友們聖誕蛋糕，少不了威廉與凱特的一分，也等於是確立彼此的友誼。