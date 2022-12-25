影集「蛇惑」殺人魔本尊 服刑近20年後獲釋返巴黎

法國連環殺手索布拉杰（前）獲釋出獄，他已在尼泊爾的監獄服刑將近20年。（路透）

封號「毒蛇」、1970年代在亞洲多地殺害數名外籍背包客的法國連環殺手索布拉吉23日從服刑近20年的尼泊爾監獄 獲釋後，昨天遣返飛抵法國。他在飛機上受訪時仍堅稱清白。

法新社報導，現年78歲的索布拉吉（Charles Sobhraj）1970年代在泰國 等地假扮寶石商人，鎖定當時被稱為「嬉皮之路」（hippie trail）上的西方背包客犯案。他與被害人交好後對他們下藥搶劫，再將其謀害。警方認為他與20多條人命有關。

影片來源：YouTube Reuters

索布拉吉的犯罪經歷，被拍成由Netflix與英國廣播公司（BBC）共同製作、去年推出的影集「蛇惑」（The Serpent）。

影片來源：YouTube Netflix

尼泊爾最高法院21日裁定，基於健康因素將索布拉吉釋放，並應在15天內將他遣返回法國。他前天獲釋後被送到加德滿都機場 ，並被安排登上經杜哈（Doha）轉機飛往法國首都巴黎的航班。

法新社記者確認，索布拉吉已於昨天上午抵達巴黎。一名機場消息人士說，他落地後由法國邊境警察帶走進行額外「身分檢查」，由於法國當局並未通緝他，因此一旦所有檢查完成，他就能離開機場。

索布拉吉生於越南現稱胡志明市的西貢，父親是印度人，母親是越南人，後嫁給一名法國人。他1975年涉嫌在泰國海濱度假勝地巴達雅（Pattaya）殺害一名年輕美國女性，而遭到泰國警方通緝。

由於包括這名女子在內，有多名被害人的遺體在海灘上被發現時身穿比基尼，因此索布拉吉被冠上「比基尼殺手」稱號。他也因為善於偽裝騙人，而被稱為「毒蛇」。

索布拉吉1976年在印度被捕，隨後在當地監獄服刑21年。期間他一度在1986年對獄警下藥後越獄成功，但又在印度濱海果阿省（Goa）被逮，直到1997年獲釋。他隨後返回法國住在巴黎，並接受一些記者付費訪問。

到了2003年，索布拉吉又重返亞洲，來到尼泊爾。他在一家賭場玩百家樂時被人認出，之後遭到逮捕。2004年，尼泊爾法院因索布拉吉被控在1975年謀殺美國背包客布朗齊克（Connie Jo Bronzich），將他判處終身監禁。

2014年，尼泊爾法院又判他殺害布朗齊克的加拿大友人卡瑞艾爾（Laurent Carriere）有罪。他自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。

索布拉吉前天在飛往杜哈的卡達航空（Qatar Airways）班機上接受法新社記者訪問時，仍堅稱他沒有犯下在尼泊爾被指控的殺人罪。

他說：「尼泊爾的法院，從地方法院、高等法院到最高法院，所有的法官都對我有偏見。」「我要對許多人提告，包括尼泊爾政府。」