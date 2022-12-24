台式珍奶店印度德里開幕 飲食拉近人民距離

一家台式珍珠奶茶店24日在德里開幕。中央社

印度 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 緩穩，再有一家台式珍珠奶茶店今天開幕，食材與配方均來自台灣，且員工還曾特別赴台受訓，力求把正港台灣味帶到印度，用飲食文化拉近人民距離。

這家名為Mega Life的珍珠奶茶店，開設於德里北部的西藏村，中華民國 駐印度代表處經濟組長陳郁淇、合夥台商林孟君、藏裔合夥人甘寶丹增（Gambo Tenzin）等人共同剪綵，並由藏傳佛教僧人祈福。

印度德里台灣商會會長陳寶東、外貿協會駐新德里辦事處主任吳賀彬、日本貿易振興機構（JETRO）駐印度主任廣木拓、中華民國駐印度代表處館員，以及大約30位旅居德里台人到場祝賀。

陳郁淇對於旅印台商能從製造業扎根到餐飲業感到欣慰，也期盼未來所有在印度城市或省分的台灣人都能喝到台灣珍奶。

林孟君旅居印度已將近10年，一直希望讓印度人品嚐到真正的台灣味，於是在經營主業之餘，也協助她的公司員工創業，成為珍奶店合夥人。

她說，珍奶食材從鮮奶到黑糖全都來自台灣，就連吸管與杯子也是，店內人員還赴台學習一個月，讓製作手法與精神也都能真正到位，「用台灣的軟實力來軟化印度市場，用美食來拉近台灣與印度的距離」。

陳寶東則認為，台灣與印度之間的交流應全面升級，特別是在飲食文化方面，並希望台印民眾能以飲食文化做為起點，深化交流。

印度民眾近年來對珍奶接受度愈來愈高，但大部分珍奶店雖標榜「台式」，口味卻偏日、韓風。Mega Life的開幕，不只讓德里民眾多一家珍奶選項，更是原汁原味的台式珍奶選項。

這是今年3月以來在德里開幕的第2家台式珍奶店，兩家都堅持使用台灣食材與配方，也都安排員工赴台受訓。