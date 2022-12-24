聖誕節成行刑日 英議員控訴這國 趁過節掩護斬首犯人

英國衛報報導，英國外交大臣柯維立近日收到數名議員的聯署信警告，沙烏地阿拉伯計畫以聖誕節為掩護，在各界焦點不在他們身上時處決多名犯人，藉此迴避國際譴責。（美聯社）

英國 衛報報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）近日收到數名議員的聯署信警告，沙烏地阿拉伯計畫以聖誕節 為掩護，於各界焦點不在他們身上時處決多名犯人，藉此迴避國際譴責。2016年12月底，沙國就就曾處決近50人，其中包括孩童在內。

連署信中寫道：「假期期間，當世界轉移目光，沙國當權者認為他們將受到較少外交譴責時，沙國可能會執行大規模處決，對此我們深表憂心。」

信中指出，沙國曾在2016年與2020年的假期與新年期間執行數場處決，並呼籲柯維立在聖誕假期到來、一切太遲之前，告知沙國這將是「絕對無法令人接受的行為」。

信中也提到，沙國在過去兩周、世界盃 期進行期間，已經處決至少20人，其中包括12名外國人士，而這時間點「絕非偶然」。一位聯合國官員11月指出，儘管沙國政府曾聲明不會執行死刑，11月卻已砍下17人的頭顱。

連署信最末有多位英國議員簽名，包括班恩（Hilary Benn）、戴維斯（David Davis）、斯洛特（Andy Slaughter）、伯頓利（Sir Peter Bottomley）與卡邁克爾（Alistair Carmichael）。