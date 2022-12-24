我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「先買後付」購物像免息貸款 退貨時須知幾事

冬季風暴下…鏟雪車司機嚴重不足 公路變更危險

巴西球王比利女兒公布父親臥病照片 父女相擁陪伴

中央社巴西聖保羅24日綜合外電報導
巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片。(圖截取自凱莉Instagram@iamkelynascimento)
巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片。(圖截取自凱莉[email protected])

巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片，並附上圖說，「再陪他一晚」。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱莉在照片中擁抱著82歲的比利，比利只有左側臉孔入鏡。這位傳奇球星的癌症日益惡化，腎臟和心臟也出現了問題。

凱莉上傳了一張照片到Instagram，並在照片下方留言說，「我們還在醫院中，和病魔搏鬥並保持信心，我再陪他一晚」。

比利曾率巴西隊3次拿下世足賽冠軍，他所入住的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，他罹患的大腸癌已有「惡化」跡象，而且需要「比較全面的護理，以治療腎臟和心臟衰竭」。

在此之前，凱莉和比利的另一個女兒佛萊維雅．納西門托（Flavia Arantes Nascimento）才在Instagram宣布，她們的父親將在醫院度過耶誕節。

凱莉18日在網上張貼佛萊維雅為比利按摩左腳的照片，當時比利正在觀看世足冠軍賽的電視轉播。賽後比利為冠軍隊阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）擊敗法國的「實至名歸」勝利，向梅西道賀。

梅西 巴西 癌症

上一則

巴黎3庫德族人遭槍殺 凶嫌自稱種族主義者

下一則

俄軍平安夜砲轟赫松釀7死 澤倫斯基痛斥「恐怖行為」

延伸閱讀

世足賽／梅西未來決定了…續留巴黎1年 與姆巴佩當隊友

世足賽／梅西未來決定了…續留巴黎1年 與姆巴佩當隊友
世足賽／換到梅西第1000場球衣 澳洲中場：衣服被家人存銀行了

世足賽／換到梅西第1000場球衣 澳洲中場：衣服被家人存銀行了
巴西「球王」比利病情惡化 聖誕節將在病房度過

巴西「球王」比利病情惡化 聖誕節將在病房度過
梅西擁大力神盃 比利讚當之無愧

梅西擁大力神盃 比利讚當之無愧

熱門新聞

疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
哈利（右）和梅根在Netflix紀錄片推出後，遭到英國媒體重砲抨擊。（路透資料照片）

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

2022-12-19 08:59
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。圖為俄羅斯總統普亭19日會見白俄羅斯總統。（路透）

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

2022-12-19 23:57
凱特王妃在英國備受民眾喜愛，堪稱皇室目前人氣冠軍。（美聯社資料照片）

小叔的背叛...哈利梅根紀錄片 讓凱特王妃很傷心

2022-12-23 11:40

超人氣

更多 >
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞