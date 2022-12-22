巴西聖誕老人因疫情失業 歲末上工前靠人接濟

巴西里約熱內盧的聖誕老人們20日排隊領取「糧箱」，這是幫助他們度過新冠疫情艱困時期的贈禮。Getty Images

聖誕老人總是貼切詮釋著「施比受有福」，但是巴西 里約熱內盧的聖誕老人們卻已排隊領取「糧箱」多時，這是幫助他們度過新冠疫情 艱困時期的贈禮。

法新社報導，里約熱內盧的聖誕老人們最近都得節衣縮食、勒緊褲帶過活，因為本來就只有數週的工作，現在幾乎完全沒有。

里約聖誕老人學校（Rio Santa Claus School）校長契瑞姆（Limachem Cherem）解釋說，聖誕老人於新冠（2019冠狀病毒疾病）疫情危機期間「失業了」，因為歲末活動都被取消。

這所學校訓練數十位專業的聖誕老人唱歌和相關言行舉止，以及如何活靈活現體現那位笑容可掬、臉色紅潤的紅帽白鬍鬚北極老公公。

在過去，購物中心、醫院或托兒所都需要聖誕老人幫忙發送禮物給小孩。但受到新冠疫情衝擊，2020年和2021年幾乎沒有這類型的歲末活動，疫情迄今已經奪走近70萬巴西人性命。

契瑞姆指出，那幾年很難熬，「合約數從通常的30個減少到只剩5個，有班可以上的聖誕老人只能隔著窗戶迎接孩童，真令人難過」。過去30年，他的學校已經訓練出將近1000位聖誕老人。

今年歲末活動總算回溫，但是大部分由退休 男性扮演的聖誕老人連續兩年沒有收入且度日艱難，學校因此決定發放贊助糧箱，以減輕他們的負擔。

63歲聖誕老人桑托斯（Paulo Roberto Santos）也收到糧箱了，他說：「為孩童和成人帶來歡樂是聖誕老人的職志，我將這項發放看作是對我們的認可。」

71歲聖誕老人林斯（Sergio Lins）表示：「有得『受』、能夠『施』，這都是好事，我由衷感激。」