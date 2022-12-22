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報告指中國在日等國設秘密警局 日本：調查中

中央社東京22日綜合外電報導
位於加拿大多倫多市的一家中國的同鄉會，被指設有警察局。(美聯社)
位於加拿大多倫多市的一家中國的同鄉會，被指設有警察局。(美聯社)

日本政府已就一份中國在日本境內設立秘密警察局的報告展開調查。同時，歐洲部分國家、美國和加拿大當局也在進行類似調查。

路透報導，總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）自9月以來發布了2份報告，指控中國當局在日本等53個國家或地區設立102個祕密海外警察局。

根據9月公布的一份報告，中國福州市的警察在東京設立了一個「服務站」。該組織在後續報告中指出，中國南通警方也在日本某地設有另一個此類警局。

被問及日本政府對上述報告的回應時，內閣官房長官松野博一在記者會上表示：「我們將採取一切必要措施，以釐清狀況。」

松野博一還說，政府已告知中國當局，任何侵犯日本主權的活動都是「不可接受的」。

「保護衛士」的報告稱，中國警方利用海外秘密警局，調查住在國外的中國公民，並強迫部分公民返國面對刑事指控。

北京當局則堅稱，海外不存在此類警局。這些設施是由志願者負責經營，旨在協助公民更換證件，並在COVID-19大流行期間提供其他服務。

韓聯社也報導，韓國當局正就中國在境內的類似活動進行調查。

首爾外交部發言人拒絕就韓聯社報導發表評論，僅稱「我們正與相關國家溝通，以確保外國機構在我國的活動遵守國內法和國際規範」。

日本 警察 北京

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