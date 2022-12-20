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神學士無限期禁止上大學 阿富汗女生崩潰：夢想破滅

編譯徐榆涵／即時報導
阿富汗高等教育部宣布，無限期禁止女性接受大學教育。路透
阿富汗高等教育部宣布，無限期禁止女性接受大學教育。路透

神學士控制阿富汗後，曾表示所有女性最終都能重返校園並維持女性受教權，但阿富汗高等教育部20日在給所有公立和私立大學的一封信中表示，已下令無限期禁止女性接受大學教育，直到另行通知。

這封由高等教育部長納迪姆（Neda Mohammad Nadeem）簽署的信說，「你們都被告知執行上述暫停女性教育的命令，直到另行通知。」而該封信函也經過高等教育部發言人的證實。

阿富汗52歲講師米娜（Meena）表示，「我的女學生們非常焦慮，我不知道該怎麼安慰她們。有人從偏遠的省份搬來喀布爾，克服了很多困難，因為她考上了這裡的一所名校。她所有的希望和夢想都在今天破滅了。」

神學士上次在1990年代末期掌權時，米娜正在上大學，所以很能理解學生的恐懼。並表示，「上次他們掌權時，我失去多年教育。神學士接管喀布爾的那一天，我就知道他們會禁止女性上大學。」

去年8月，神學士接管阿富汗後，大學就被迫實施新規定，包括男女教室分開坐，女性只能由女教授或老年男性授課。而大多數阿富汗少女皆已被禁止接受中學教育，嚴重限制了大學入學率。

阿富汗此舉受到國際社會一致譴責，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，「這種不可接受的立場將對神學士產生重大影響，並將進一步疏遠神學士與國際社會的關係。」

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）發推文表示，聯合國對該命令「深表關切」，稱「教育是一項基本人權，關閉對女性教育的大門就是關閉阿富汗未來的大門」。

教育部 阿富汗 神學士

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