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中國設海外警察局 義大利啟動調查 不排除制裁

中央社羅馬20日專電

中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。義大利內政部長皮安特多西表示，目前已啟動調查程序，不排除制裁這種非法行為。

義大利新聞平台「頁報」（Il Foglio）今年9月初報導中國在義大利設立「警僑事務海外服務站」，但義大利警方僅稱，服務站處理行政業務，不涉公共安全。義大利當時並未正視這個問題的嚴重性。

義大利媒體「快訊週刊」（L'Espresso）於19日也以「在義大利之中國問題」（La questione cinese in Italia）為標題，報導北約防衛學院基金會（NDCF）董事模拉比德（Giuseppe Morabito）指稱義大利為中國海外警察局設據點最多的國家、背後實際執行的任務，以及專訪皮安特多西（Matteo Piantedosi）的相關回應。

模拉比德表示，中國海外警察站遍布53個國家，開設約百處非法「警察局」，義大利為設據點最多的國家，共計高達11處。

西班牙人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。

模拉比德指出，內政部長已啟動調查。此外，義大利並未授權中國在義處理警察事務，皮安特多西不排除會對中國在義大利執行非法作為採取制裁行動。

皮安特多西說，中國在義大利文化協會開設行政服務台，專責協助處理中國僑民駕照更新行政手續，但似乎成效不彰，僅收到4件行政申請案，啟人疑竇。

第5屆歐盟國家警察局長會議2015年於荷蘭舉行，中義兩國簽署聯合巡邏任務備忘錄，啟動「試點」任務。羅馬、米蘭、波爾察諾（Bolzano）、威尼斯、佛羅倫斯、普拉托（Prato）和西西里島目前都設有「服務站」。但此「服務站」背後可能實為「警察局」。

皮安特多西指出，中國共產黨向來以高壓政策鎮壓異己，諸如侵害維吾爾族及藏人人權，很難相信中國在義大利設立所謂的「服務站」只是單純為僑民提供行政服務。

義大利 警察 內政部

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