馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

失蹤八年的馬航MH370航班當中，一塊疑似班機殘骸最近在東非馬達加斯加島被發現，這塊疑是金屬板被當地漁民當作洗衣板已使用了五年。發現者吉布森表示，如果中國政府有意就此展開調查，他願意將碎片移交給中國。

2014年3月8日，搭載227名乘客和12名機組人員的馬來西亞航空370航班（MH370）波音777客機從馬來西亞吉隆玻國際機場 起飛，兩個多小時後失聯。機上包括154名中國乘客。

中國新聞周刊報導，2022年12月12日，MH370「碎片獵人」布萊恩．吉布森和技術專家理查‧戈弗雷聯合發佈報告稱，基本確認馬達加斯加漁民塔塔利家中的「洗衣板」是MH370客機的左起落架耳軸門零件。

這塊碎片是在2017年春天的一場熱帶風暴 過後，塔塔利在海灘上撿到的。長81.3公分，寬71.1公分，一面灰色一面黑色，遍佈劃痕和破損，內裡的材質是蜂窩狀的。被塔塔利發現時，金屬板上布滿藤壺，顯然經歷了漫長的漂流。

塔塔利住在馬達加斯加東北的安齊拉卡（Antsiraka）半島，以捕魚為生。因南赤道洋流，這裡的海灘遍佈來自西南太平洋的漂流物。過去8年，人們在此找到過4件被確認來自MH370的碎片。

報導稱，根據澳洲 交通安全局（ATSB）專家對洋流的測算，MH370客機的殘骸碎片主要分布在非洲東部海岸。目前得到官方確認「來自或大概率來自MH370」的33件碎片中，有19件來自馬達加斯加。

在搜尋MH370碎片的各色人物中，吉布森是成績最突出的一位，其足跡遍佈模里西斯、莫三鼻克和馬達加斯加等地，搜尋成果包括前述33件碎片中的17件。

2022年11月，吉布森團隊重返安齊拉卡半島。搜尋團隊擴大了查找的範圍。此前他們的活動方式是：尋找海島東岸開闊的海灘，走訪周圍的村莊，向人們出示飛機殘骸碎片的照片，詢問有沒有類似的物品。

ATSB已於12月13日將關於該金屬板的初步報告發給波音公司，尋求對碎片來源的最終確認。業界專家多認為，從材質和結構上判斷，該碎片確實極可能是波音777客機起落架的零件。