涉協助訓練解放軍 澳洲又一退役飛行員遭調查

澳洲再逮捕一名訓練中國艦載機飛行員的前軍人。圖為美軍戰機降落航母。（取材自美國防部網）

繼今年10月美國海軍陸戰隊退役軍事飛行員達根被控協助訓練中國的解放軍飛行員被澳洲 逮捕後，澳洲媒體再報導，一名澳洲前戰鬥機飛行員因涉嫌參與培訓中國戰鬥機飛行員而接受調查。

澳洲「澳大利亞人報」19日報導，居住在南澳大利亞州的基斯‧哈特利（Keith Hartley）正在接受當局的調查，因為他是被指控為中國飛行員訓練的南非 試飛學院(TFASA)的首席營運官，該公司是英國 國防部今年早些時候發布的「威脅警報」所警告的核心。

報導指出，哈特利曾是英國皇家空軍(RAF)高級軍官，飛行時的呼號是「流氓」(Hooligan)。他是今年10月針對培訓中國軍隊的退休英國戰鬥機飛行員發出的警告目標之一。

哈特利的家在11月被澳洲聯邦員警突擊搜查後，哈特利19日告訴「澳大利亞人報」，「整件事都帶有強烈的政治色彩」。

澳洲聯邦員警在一份聲明中證實，他們執行了搜查令，但沒有具體說明是否是代表美國政府。

哈特利受到調查的消息傳出之際，美國正在引渡他的朋友、目前人在澳洲但已被捕的前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾‧達根(Daniel Duggan)，指控他涉嫌培訓中國飛行員。

今年10月21日，澳洲警方在新南威爾士州奧蘭治鎮逮捕了54 歲的美國前公民丹尼爾．達根。同一周，英國和澳洲就中國試圖招募退役軍事飛行員發出警告。

達根在美國海軍陸戰隊服役10年後於2002年移居澳洲，2014年移居北京。達根於2017年至2020年在中國青島市工作，擔任香港諮詢公司商務航空有限公司（AVIBIZ Limited）的董事總經理。他的律師說，達根在被捕前幾周從中國返回澳洲。

南非「Sunday Times」早前報導，根據一份未公開的起訴書，他被美國指控密謀並違反軍控法，訓練中國軍事飛行員在航母上降落。

在2010年至2012年間，他至少三次在南非的一所飛行學院為中國軍事飛行員提供培訓。培訓涉及「從海軍航空母艦上發射和降落飛機的戰術、技術和程序指導」。

根據起訴書，達根被控四項罪名，包括兩項違反武器出口管制法和國際武器販運條例的指控，以及一項共謀洗錢罪和一項陰謀罪。

調查人員稱，這位前美國海軍陸戰隊隊員與幾名身份不明的共謀者一起行動，其中包括一名中國人、一名英國人和一名南非人。達根和他的同夥都沒有申請向外國國民提供國防服務的許可證。

據CNBC 報導稱，一名協助中國訓練飛行員的退役飛行員被開出1年近100萬美元的報酬。中國外交部發言人汪文斌曾在記者會上稱，外交部對此類事件不知情。