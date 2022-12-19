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摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

中央社基希涅夫19日即時報導
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。圖為俄羅斯總統普亭19日會見白俄羅斯總統。（路透）
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。圖為俄羅斯總統普亭19日會見白俄羅斯總統。（路透）

摩爾多瓦情報頭子今天警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」，俄國仍想保住經烏克蘭到摩爾多瓦分離地區「外聶斯特」之間的陸上走廊 。

路透報導，摩爾多瓦（Moldova）資訊暨安全局（Information and Security Service）首長穆斯提塔（Alexandru Musteata）的評論，與烏克蘭最近釋放出的訊息相符。烏克蘭軍事高層近日警告，俄羅斯明年初可能發動新一波重大攻勢。

穆斯提塔告訴羅馬尼亞電視台摩爾多瓦頻道（TVR-Moldova）：「問題不是俄羅斯聯邦會不會對摩爾多瓦領土發動新一波進攻，而是他們什麼時候會動手。」

穆斯提塔說，他掌管的資訊暨安全局認為俄羅斯正考量進犯摩爾多瓦的數項方案，有可能在明年1、2月或3、4月進攻。

摩爾多瓦資訊暨安全局在聲明中表示，俄羅斯的攻擊行動將取決於侵略烏克蘭的進度。俄羅斯是在今年2月24日開始入侵烏克蘭。

俄羅斯對烏克蘭的入侵行動近期遭遇一連串挫折，最近一次是上月在烏克蘭南部，由於烏軍大捷，俄軍不得不從第聶伯河（Dnipro River）西岸撤退。

摩爾多瓦位於烏克蘭西南方，曾是蘇聯加盟共和國之一，國防預算非常少，俄羅斯軍隊及維和部隊長期以來都駐紮在摩爾多瓦東部的「外聶斯特」（Transdniestria）地區，這個分離地區30年來都有俄羅斯支持。

穆斯提塔表示，俄羅斯希望俄軍能與駐紮在「外聶斯特」的部隊連成一氣。

根據上周發行的英國「經濟學人」（The Economist）週刊，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在專訪中說，俄羅斯正準備投入20萬名新兵，要發動新一波攻擊，可能在烏克蘭東部、南部，甚至從白俄羅斯到北部，最快可能在明年1月，但比較有可能的時間是在明年春天。

摩爾多瓦正試圖效法烏克蘭，與西方國家建立更密切關係，也譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為。

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