北韓宣稱為開發衛星試射 專家：影像無法軍用

北韓官媒朝中社發布疑似拍下首爾及仁川的試驗衛星圖片。(路透)

北韓 官媒今天報導18日進行偵察衛星最後試驗階段，並公開試拍衛星影像。但南韓 專家說，北韓發布的衛星影像解析度不及地球觀測衛星，不僅無法作為軍用，甚至不及商用觀測衛星水準。

➤➤➤北韓證實偵察衛星最後測試 預定2023年4月發射

南韓和日本軍方前一天才通報，北韓向東海岸發射兩枚中程彈道飛彈，今天北韓官媒即發布這項消息。

影片來源：YouTube South China Morning Post

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，當局進行的偵查衛星研發試驗在18日進行「重要且最後階段的」測試，確認在太空 環境中的攝影機操作技術、通訊設備資料處理及傳輸能力、地面控制系統精準度等重要技術指標，預計在2023年4月前完成偵查衛星開發。

但韓聯社報導，就北韓這次公開的首爾、仁川衛星影像來看，南韓專家認為，就算是真的衛星影像，也不足以作為軍用。

韓國航空大學教授張泳根指出，一般偵查衛星解析度必須在0.5公尺以上，但北韓今天公開的測試解析度是20公尺，「軍事應用非常有限」，甚至連商用對地球觀測衛星都比不上。

對於北韓聲稱在太空環境下驗證重要指標，張泳根分析，據了解北韓無相關測試設施，還得節約成本，所以才會像這次一樣採取高角度發射，在高空緩慢下降的過程中進行驗證，「但一般來說很難想像用這種方式進行太空環境測試」。

驗證衛星性能的太空環境測試一般是在地面上的試驗設施進行，驗證包括在極度溫差及放射性物質等環境中的性能。

不過，部分專家對北韓今天公布的火箭發射照片是否真是在18日測試中拍攝仍存疑。根據氣象觀測結果，發射現場所在的平安北道東倉里一帶18日降雪，但照片背景中的山區不見一點雪的蹤跡，衛星影像拍攝的首爾地區也看不見積雪。

南韓合同參謀本部在今天例行記者會中也表示維持前一天對發射物體的分析結果，認為北韓18日發射的是中程彈道飛彈（MRBM）。這次除了飛彈類型、飛行高度外，南韓軍方未公開任何分析結果，主因懷疑北韓故意在隔天報導中發表不同數據，藉以混淆南韓及美國軍方視聽。