泰國軍艦遇風暴「進水沉沒」畫面曝 33名陸戰隊員失蹤

泰國海軍表示19日已經出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。（美聯社）

泰國 海軍表示，19日出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。

多家媒體報導，這艘名為「素可泰號」（HTMS Sukhothai）的小型巡防艦先是遭受巨浪沖擊並嚴重向右傾斜60度，隨後更因無法排水而造成引擎故障，最終於18日接近午夜時在距海岸約20海里的海域沉沒。

泰國軍方一共派出3艘海軍艦艇和2架直升機前往救援。海軍表示在惡劣天氣下進行的夜間救援任務成功將船上106 人中的73人救出、其餘33人則被迫棄船而失蹤。

根據海軍在推特 上發布的圖片和影片顯示：一群身穿橙色背心的人員乘坐黑色充氣筏在黑暗中遠離一艘船，更可以見到周圍海浪凶險。 據悉，素可泰號是一艘自1987年開始投入使用的美製護衛艦。