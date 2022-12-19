泰國軍艦遇風暴「進水沉沒」畫面曝 33名陸戰隊員失蹤
泰國海軍表示，19日出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。
多家媒體報導，這艘名為「素可泰號」（HTMS Sukhothai）的小型巡防艦先是遭受巨浪沖擊並嚴重向右傾斜60度，隨後更因無法排水而造成引擎故障，最終於18日接近午夜時在距海岸約20海里的海域沉沒。
泰國軍方一共派出3艘海軍艦艇和2架直升機前往救援。海軍表示在惡劣天氣下進行的夜間救援任務成功將船上106 人中的73人救出、其餘33人則被迫棄船而失蹤。
根據海軍在推特上發布的圖片和影片顯示：一群身穿橙色背心的人員乘坐黑色充氣筏在黑暗中遠離一艘船，更可以見到周圍海浪凶險。 據悉，素可泰號是一艘自1987年開始投入使用的美製護衛艦。
เหตุ #เรือหลวงสุโขทัย ประสบเหตุเอียงและน้ำเข้าเรือ โฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่าเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุเอียงนั้นเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ทำให้น้ำไหลย้อนเข้าตัวเรือ และเรือเอียง กำลังเร่งระบายน้ำและอพยพกำลังพลที่ไม่เกี่ยวข้องออก ถ้ากู้สถานการณ์ไม่ได้จำเป็นต้องสละเรือ pic.twitter.com/LmQnee2G2N— thaiarmedforce (@ThaiArmedForce) 2022年12月18日
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