我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

泰國軍艦遇風暴「進水沉沒」畫面曝 33名陸戰隊員失蹤

編譯張君堯／即時報導
泰國海軍表示19日已經出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。（美聯社）
泰國海軍表示19日已經出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。（美聯社）

泰國海軍表示，19日出動軍艦和直升機，試圖救援一艘在泰國灣（Gulf of Thailand）海域沉沒的護衛艦，艦上有33名海軍陸戰隊隊員失蹤。

多家媒體報導，這艘名為「素可泰號」（HTMS Sukhothai）的小型巡防艦先是遭受巨浪沖擊並嚴重向右傾斜60度，隨後更因無法排水而造成引擎故障，最終於18日接近午夜時在距海岸約20海里的海域沉沒。

泰國軍方一共派出3艘海軍艦艇和2架直升機前往救援。海軍表示在惡劣天氣下進行的夜間救援任務成功將船上106 人中的73人救出、其餘33人則被迫棄船而失蹤。

根據海軍在推特上發布的圖片和影片顯示：一群身穿橙色背心的人員乘坐黑色充氣筏在黑暗中遠離一艘船，更可以見到周圍海浪凶險。 據悉，素可泰號是一艘自1987年開始投入使用的美製護衛艦。

泰國 推特

上一則

澳洲外長黃英賢本周訪問北京 中澳關係回溫

延伸閱讀

泰國長公主心臟病發傳已腦死 王室可能數日後宣布死訊

泰國長公主心臟病發傳已腦死 王室可能數日後宣布死訊
泰國今年破1000萬觀光人次 普吉島最受歡迎吸金36億

泰國今年破1000萬觀光人次 普吉島最受歡迎吸金36億
龔家政：替海軍找到拉艦案李登輝親簽「悉」保命公文

龔家政：替海軍找到拉艦案李登輝親簽「悉」保命公文
人數激增 俄羅斯遊客遭限制後 紛紛到泰國度假

人數激增 俄羅斯遊客遭限制後 紛紛到泰國度假

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠