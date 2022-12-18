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德極右團體密謀推翻政府被捕 專家：別低估暴力傾向

中央社
德國警方本月初破獲密謀發動政變的極右團體「帝國公民」，有25人被捕。（歐新社）
德國警方本月初破獲密謀發動政變的極右團體「帝國公民」，有25人被捕。（歐新社）

德國警方之前破獲密謀發動政變的極右團體，這群持極右帝國公民思想的陰謀論者否定當前政體的合法性，聽起來或許很瘋狂，但專家警告不應低估他們的暴力傾向。

信奉「帝國公民」（Reichsbuerger）思想的人士宣稱當前的德國不是合法國家，認為第一次世界大戰後被推翻的德意志帝國還存在。據官方統計，德國主張帝國公民的人口有2萬1000人，人數有增加趨勢，示威時他們經常揮舞德意志帝國的黑、白、紅旗幟，還自己印製駕照、身分證和出生證明，這些宣傳品在網路上很容易買到。

上周德國警方出動3000名警力，一口氣逮捕25名帝國公民成員，檢方指控他們已做好強行衝進國會推翻政府的準備。曾出版多本著作探討極右派現象的德國記者史派爾特（Andreas Speilt）表示，這是第一次極右團體成員來自不同領域的社會中堅份子，例如律師、醫生和工人，而且準備使用暴力，在德國極右運動史上可說前所未見。

在被捕的人當中，現年71歲、擁有貴族頭銜的海恩瑞希13世魯斯王子（Prince Heinrich XIII Reuss）按計畫，在政府被推翻後將出任國家元首，尤其令人好奇。史派爾特說，這個人除了公開發表過帝國言論，也因財產爭議跟政府打過官司，對政府從失望轉為憤怒可能是他加入政變的動機。

至於德國為何會有人渴望回到1871年成立、但在一戰後消失的德意志帝國，不承認當前政體的合法性？

史派爾特分析說，近年疫情、戰爭、能源等危機接踵而來，對未來的不確定性讓人缺乏安全感，把自己鎖在封閉的意識形態的人越來越多。且這些人躲進同溫層，透過通訊軟體Telegram串連，在互動的過程中思想越來越激進。

帝國公民密謀政變案目前仍在調查中，檢方估計涉案人數超過100人，可見組織有一定規模；令人不安的是被捕的人有知道如何使用武器的退役、現役軍人和警察，警方已搜出十字弓、步槍等武器和死亡名單。

史派爾特指出，這群陰謀論者顯然想複製美國國會大廈遭暴力衝擊的事件，有朝一日也衝進國會，在混亂之中成立新政府，如果真的發生政局將動盪一陣子，傷亡也將難以避免，千萬不能低估他們的暴力傾向。

德國警方7日逮捕這名戴著口罩、名叫海恩利奇13世P.R.的男子。據稱該名男子將在...
德國警方7日逮捕這名戴著口罩、名叫海恩利奇13世P.R.的男子。據稱該名男子將在政變成功後，擔任德國新領導人。圖為海恩利奇在家中就捕，被送上警車。(美聯社)
德國警方本月初破獲密謀發動政變的極右團體「帝國公民」，有25人被捕。（歐新社）
德國警方本月初破獲密謀發動政變的極右團體「帝國公民」，有25人被捕。（歐新社）

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