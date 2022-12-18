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歐盟加速淨零 汽車、暖氣2027收碳費

編譯陳曉慈／即時報導
歐盟各國與歐洲議會協商代表針對歐盟碳交易市場做出重大改革，預計加快減碳速度，並自2027年起將針對汽車與大樓燃料使用收費。(美聯社)
歐盟各國與歐洲議會協商代表針對歐盟碳交易市場做出重大改革，預計加快減碳速度，並自2027年起將針對汽車與大樓燃料使用收費。(美聯社)

歐盟各國與歐洲議會協商代表18日達成協議，針對歐盟碳交易市場做出重大改革，預計加快減碳速度，並自2027年起將針對汽車與大樓燃料使用收費。

以2005年碳排量為基準，歐盟原本預計在2030年前減碳4成3，如今將目標提高至6成2。再者，歐盟碳交易體系原本對鋼鐵、水泥等碳排放大戶與電力供應商提供免費碳交易補貼額度，以避免它們的碳排放成本太高，如今通過的協議將於2030前減少近5成補貼，2034年取消全數補貼。

另外，歐盟預計進一步擴大歐盟碳交易體系，2027年將針對汽車與大樓碳排燃料收費，也會逐步納入海運業、歐洲內部航空業與垃圾焚化業等。所得稅收將投入「社會氣候資金」，用來幫助弱勢家庭與中小企業對抗能源價格危機，並補貼民眾將住宅與交通改為節能設施。

由於歐盟近年加快限縮碳排放，碳價不斷飆升。歐盟原本預計向歐洲家庭收取碳排費用，但由於碳價高昂，加上俄烏戰爭影響，歐洲人民正與飆升的能源價格搏鬥，議會最終決定延緩計畫，自2027年始向歐洲家庭收取暖氣相關燃料與天然氣排放費用。若2027年燃料價格仍居高不下，新版碳交易體系將延後至2028年施行。

這項協議仍須經歐洲議會與歐盟高峰會正式通過。

歐盟各國18日針對強化並擴大碳市場達成共識，排碳量交易將擴大到取暖與道路運輸部門，要求發電、鋼鐵等多種產業加速減少碳排量，並涵蓋船運業。

另一方面，歐盟要開徵碳邊境稅的計畫，已引發貿易夥伴批評為保護主義政策，並磋商爭取豁免條款等彈性措施。

歐盟各會員國代表與歐洲議會在18日達成臨時協議，排碳交易制度（ETS）將更加嚴格。

相較於原先規定，製造業及電力業擁有的12000項設施2024~2026年碳排量須減少2.2%，新協議提高減排幅度到4.3%，2027年再拉高到4.4%。

取暖與運輸燃料的碳排放交易計畫將從2027年開始實施，若天然氣及石油價格飆漲，則延後1年實施。

為緩解各國的成本考慮，歐盟將創立規模870億歐元的「氣候社會基金」，2026年啟動，供會員國政府用於補償弱勢民眾，多數資金是來自於新碳交易計畫所產生的收入。協議尚需得到各會員國及歐洲議會的正式背書。

這項協議為歐盟「綠色新政」（Green Deal）的核心背書，也顯示儘管歐洲的能源危機使一些改革比原先規劃的減碳力度稍弱，歐盟仍決心使綠色改革成為成長策略的基礎，也為企業與投資者提供更多的確定性。

歐盟 減碳 汽車

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