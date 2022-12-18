北韓又射飛彈 今年65枚創新高

南韓首爾民眾18日觀看電視新聞報導北韓發射飛彈。（路透）

南韓 合同參謀本部（合參）表示，北韓 在當地時間18日上午11時13分(至中午12時5分，先後從平安北道鐵山郡東倉里發射兩枚中程彈道飛彈，飛行約500公里後墜入日本 海，最高飛行高度550公里。南韓專家和媒體研判，北韓這次試射的飛彈可能採用較先進的固體燃料，射程涵蓋日本。

根據合參資料數據，截至18日，北韓今年已試射彈道飛彈36次、巡弋飛彈三次，共計39次，至少共65枚創年度新高。

韓聯社報導，由於北韓15日才在東倉里基地聲稱成功試驗使用固體燃料的火箭引擎，這次又在同一地點試射，試射的飛彈可能改採固體燃料。

北韓領導人金正恩15日親自督導軍方成功測試1具高推力固體燃料發動機，據稱能夠使飛彈的機動性更高、更快完成發射準備。

美聯社引述隸屬南韓國防部的國防大學前教授權榮秀（音譯）報導，平壤18日很可能試射其北極星2型飛彈，射程約1200至2000公里，若以正常彈道飛射，可涵蓋包括駐日美軍設施在內的日本境內重要軍事設施。

該型飛彈用固體燃料，係能從潛艦發射的北極星飛彈家族陸基衍生型，而此次試射參數類似於2017年已知的北極星2型兩次試射。

北韓今年射彈次數最多的月份，依序是11月的10次，以及1月和10月的7次。自南韓總統尹錫悅5月10日就任以來，北韓已射彈26次。

北韓目標研發一種「新型戰略武器」，並加速核飛彈研發計畫，其上次射彈是11月18日朝日本海發射1枚洲際彈道飛彈，最後墜入日本專屬經濟區內。

美國國務院、日本外務省及南韓外交部負責北韓事務的代表，18日隨即同聲譴責北韓射彈行徑，批評此舉升高朝鮮半島和區域緊張。