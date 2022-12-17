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秘魯示威20死 緊急狀態害數千旅客困馬丘比丘

編譯中心／綜合18日電
秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，全國14日進入緊急狀態30天，圖為16日滯留在馬丘比丘附近的奇爾卡（Chilca）旅客步行移動。（路透）
秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，全國14日進入緊急狀態30天，圖為16日滯留在馬丘比丘附近的奇爾卡（Chilca）旅客步行移動。（路透）

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）上周遭國會彈劾後被捕，其支持者連日發起暴動示威，已知20人在衝突中喪生，2名部會首長辭職。而火車和航空交通的中斷也導致數千名海外旅客受困當地知名景點「馬丘比丘」，面臨糧食缺乏、慢性藥物快用完的危機。

CNN報導，馬丘比丘鎮長巴卡（Darwin Baca）表示，目前約有數千名來自世界各地的旅客被困在古城馬丘比丘，滯留旅客包括祕魯、南美洲、美國和歐洲人，並稱已請求政府協助，希望派出直升機疏散旅客。

進出這座被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產的古城唯一方法是搭乘火車，但目前服務已暫停，直至另行通知。

除了鐵路，航空交通也中斷，秘魯南美航空（LATAM Airlines Peru）宣布，往返秘魯第二大城市阿雷基帕地區首府羅德里格斯巴隆國際機場（Alfredo Rodríguez Ballón）與距離馬丘比丘約75公里的庫斯科國際機場（Alejandro Velasco Astete）之間的航班已暫停。

美國國務院已向在秘魯旅行的公民發出警示，將其列為第三級「應重新考慮前往」的目的地。

此外，陷入困境的祕魯新任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）表示，面對前任元首遭罷黜引發的暴力示威，她不會辭職，她也呼籲國會提前舉行選舉，以平息動亂。

中央社引述法新社報導，博魯阿爾特說，「我的辭職能解決什麼？我們將堅定地留在這裡，直到國會決定提前舉行選舉。」

眾議院議長威廉斯（Jose Williams）16日指出，國會可能在即將到來的會期重新審議投票結果。

自前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會而於12月7日遭到彈劾與逮捕以來，目前至少已有18人遇難，其中還包括未成年人。

示威者呼籲釋放被罷免的前總統卡斯蒂約、博魯阿爾特辭職、解散國會，並立即舉行大選。

秘魯前總統卡斯蒂約於7日遭罷黜被捕後，爆發民眾與軍警衝突，已造成至少20人死亡。...
秘魯前總統卡斯蒂約於7日遭罷黜被捕後，爆發民眾與軍警衝突，已造成至少20人死亡。秘魯自14日宣布全國進入緊急狀態30天。(歐新社)

彈劾 機場 國務院

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