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聲援艾米尼之死示威 伊朗影后遭逮捕

中央社德黑蘭17日綜合外電報導
伊朗最知名演員之一、38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂因「發布虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭拘留。(美聯社)
伊朗最知名演員之一、38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂因「發布虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭拘留。(美聯社)

伊朗媒體報導，當局今天逮捕知名女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂。她曾屢次對22歲庫德族女子艾米尼之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持。

法新社報導，伊朗最知名演員之一、38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）因「發布虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭拘留。

塔蘭妮阿莉多絲蒂數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，包括「新居風暴」（The Salesman），該片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

塔蘭妮阿莉多絲蒂最近在社群媒體上發文是在12月8日；同日23歲的反政府抗議人士謝卡里（Mohsen Shekari）成為因示威活動而遭處決的第一人。

她在Instagram的最後發文指出，「你的沉默代表對壓迫行為和壓迫者的支持。每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織都是人類的恥辱。」

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，並演變成多年來最大規模的民間起義。

伊朗司法機構12日表示，自示威活動爆發以來，已有數千人被拘留，400人因參與示威而被判處長達10年的監禁。

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