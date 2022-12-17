秘魯暴動 300外國客受困馬丘比丘恐缺糧 美發旅遊警示

秘魯暴動持續延燒，火車和航空交通的中斷也導致約300名海外旅客受困當地知名景點「馬丘比丘」，面臨糧食缺乏、慢性藥物快用完的危機。（Getty Images）

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）上周遭國會彈劾 後被捕，其支持者連日發起暴動示威，而火車和航空交通的中斷也導致約300名海外旅客受困當地知名景點「馬丘比丘」，面臨糧食缺乏、慢性藥物快用完的危機。

CNN報導，馬丘比丘鎮長巴卡（Darwin Baca）表示，目前約有300名來自世界各地的旅客被困在古城馬丘比丘，滯留旅客包括祕魯、南美洲、美國和歐洲人，並稱已請求政府協助，希望派出直升機疏散旅客。

進出這座被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產的古城唯一方法是搭乘火車，但目前服務已暫停，直至另行通知。根據秘魯南部和東南部地區的鐵路運營商 「秘魯鐵道」（PeruRail）的聲明，往返於馬丘比丘的火車於周二暫停。

除了鐵路，航空交通也中斷，秘魯南美航空（LATAM Airlines Peru）宣布，往返秘魯第二大城市阿雷基帕地區首府羅德里格斯巴隆國際機場 （Alfredo Rodríguez Ballón）與距離馬丘比丘約75公里的庫斯科國際機場（Alejandro Velasco Astete）之間的航班已暫停。

美國國務院 已向在秘魯旅行的公民發出警示，將其列為第三級「應重新考慮前往」的目的地，並指「示威活動可能導致當地道路、火車和主要高速公路關閉，通常沒有事先通知或估計重啟的時間表」，並警告「道路封閉可能大幅減少公共交通和機場的使用」。

巴卡並指出，當地受到抗議活動影響，糧食面臨短缺問題。還有受困當地的美國旅客表示，她的藥吃完了，不確定什麼時候才能離開並獲得更多藥物，稱導遊帶她到市政廳接受醫療評估，由於是優先考慮對象，秘魯政府預計將在兩天內設法讓她坐直升機離開馬丘比丘。