莫迪與普亭通話 籲外交手段解決俄烏衝突

印度總理莫迪(圖)今天與俄羅斯總統普亭通電話，適逢俄羅斯對烏克蘭發動新一波飛彈襲擊，莫迪再次呼籲普亭以對話及外交手段化解衝突。美聯社

印度 總理莫迪今天與俄羅斯 總統普亭 通電話，適逢俄羅斯對烏克蘭發動新一波飛彈襲擊，莫迪再次呼籲普亭以對話及外交手段化解衝突。

根據印度總理府新聞稿，莫迪（Narendra Modi）今天與普亭（Vladimir Putin）通話，「在進行中的烏克蘭衝突的背景之下，總理再次呼籲，對話與外交手段是唯一前進之道。」

俄羅斯今年2月揮軍侵入烏克蘭。俄羅斯今天再度發射飛彈襲擊烏克蘭，這是10月以來俄羅斯所做的最新一波大規模攻擊，破壞了許多關鍵基礎設施，也造成多處停電和平民傷亡。

另方面，印度總理府也表示，兩人為跟進9月在烏茲別克會面時所談到的議題，這次通話討論了雙邊關係的諸多面向，包括能源合作、貿易與投資、國防與安全合作等。

今年9月，莫迪與普亭曾利用在烏茲別克參加上海合作組織（SCO）高峰會議的機會，舉行了一場雙邊會議。當時莫迪就已當面告知普亭，當今已是「和平、而非戰爭的時代」。

今天的通話，莫迪還向普亭簡報了印度作為20國集團（G20）輪值主席的優先計畫。此外，由於印度同時也是SCO的輪值主席，莫迪也希望印俄兩國能在相關事務上通力合作。

印度總理府說，莫迪與普亭同意保持聯繫。

印度與俄羅斯長期保持友好關係。俄烏戰爭爆發後，印度在聯合國相關決議上均投棄權票，並沒有與西方陣營站在一起，且未參與針對俄羅斯的國際經濟制裁。但莫迪最近對普亭和俄羅斯的發言，顯示印度立場出現微妙轉變。

稍早前有媒體揭露，印度與俄羅斯今年12月將不舉行年度雙邊高峰會議。兩國過去20多年來一直輪流主辦雙邊峰會，只有在2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦過一次。

外界紛紛臆測印俄關係是否生變，西方媒體暗示，今年的峰會是因俄羅斯威脅對烏克蘭動用核子武器而取消，另有印度媒體引述消息人士說，印度已接任G20輪值主席，在目前的國際氛圍下，不宜與俄羅斯走得太近。