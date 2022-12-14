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烏克蘭手機號碼遭推特阻擋 無法登入或註冊新帳號

中央社基輔14日綜合外電報導
烏克蘭推特用戶無法再使用手機號碼登入或註冊帳號，推特已停止接受烏克蘭行動電話業者的用戶使用其社群媒體平台。路透
烏克蘭推特用戶無法再使用手機號碼登入或註冊帳號，推特已停止接受烏克蘭行動電話業者的用戶使用其社群媒體平台。路透

烏克蘭推特用戶無法再使用手機號碼登入或註冊帳號，推特已停止接受烏克蘭行動電話業者的用戶使用其社群媒體平台。

據今日烏克蘭（Ukraine Today）網站報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所掌控的推特，已關閉從烏克蘭驗證帳戶的可能性，並限制新帳戶的建立，註冊新帳戶時，不再可能指定烏克蘭國碼「+380」。

人們注意到，這個問題對推特的瀏覽器版本和手機應用程式都有影響。與此同時，俄羅斯的國碼（+7）則保留在可用列表中，用戶可輕鬆登入並進行註冊。

提醒人們注意這一限制的是推特帳戶UNITED24.media 的團隊，這家烏克蘭國營媒體主要向全世界報導烏克蘭戰爭和俄羅斯侵略真相。

該帳戶推文稱：「哈囉，伊隆．馬斯克。看似無法再使用烏克蘭號碼進行電話號碼驗證／雙重認證。烏克蘭不在您的國家列表中。」

今日烏克蘭稱，馬斯克在其社交網路頁面上宣布「機器人會帶來驚喜」。這位推特老闆並未解釋「驚喜」是什麼意思，但在這條推文發布後，該社交網路平台封鎖了全球約30家網路服務供應商的流量，其中以亞太地區國家最多。

不久，推特迅速解除對營運商的封鎖，並向他們宣布問題出在「路由配置更改」，但正如人們所見，對烏克蘭而言問題還在。

馬斯克此前已成功破壞他在烏克蘭推特社群中的聲譽，尤其是他建議烏克蘭放棄克里米亞，以結束俄羅斯所發動的戰爭。

烏克蘭 推特 馬斯克

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