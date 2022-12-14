美國綠能補貼若引發爭端 蕭茲：歐洲將團結應對

德國總理蕭茲。美聯社

德國總理蕭茲 今天說，美國「降低通膨法案」的巨額綠能補貼若引發與歐洲任何爭端，歐洲將團結一致應對。歐洲聯盟擔心這些補貼將引發失業。

歐盟 高峰會在布魯塞爾登場前，蕭茲（Olaf Scholz）告訴國會，華盛頓的大規模氣候保護計畫代表「對美國經濟轉型的重大貢獻」。

他說，歐盟夥伴「長期以來一直希望」美國採取果斷措施因應氣候變遷。

然而，蕭茲說，這些巨額支出「不得妨礙公平競爭」。

他又說，「這就是為什麼我強烈支持歐洲聯盟執行委員會和美國就此問題密集會談」，而且他和法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）都和美國總統拜登討論過這個問題。

「因為我們不能讓跨大西洋關係出現分裂，恰恰相反，我們必須促進更大的合作，而不是發生大衝突」。

華盛頓具里程碑意義的降低通膨法案（Inflation Reduction Act, IRA）包含約3700億美元的綠色能源補貼，以及對美國製造的電動汽車和電池減稅。

包括馬克宏在內的幾名歐盟領導人都說，美國的補貼正在吸引歐洲公司遷往美國。

在馬克宏前往華盛頓國是訪問期間，拜登提到會對這些措施作「調整」，以期歐洲公司不會受到不公平待遇，但這些「調整」尚未成形。

美國和歐盟官員上週在華府郊外舉行貿易和科技談判，並未能達成突破。

不過，歐盟主管貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談後告訴媒體：「我們在離開這次會談時，比進入會談時稍微樂觀一些」。