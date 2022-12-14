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中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

記者陳言喬／即時報導
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境部隊9日在達旺地區爆發肢體衝突，雙方都有人受傷，路透進一步消息引述一名印度軍方人士稱，雙方巡邏隊在當地一座山峰面對面交鋒，並且爆發肉搏戰，一些士兵摔下來後跌落在岩石上受傷。另外2名消息人士則指約有6名印度士兵受到輕傷。

另據，印度國際亞洲新聞社（ANI）引述消息人士指出，印度陸軍中一共有3個單位的士兵參與了9日的肉搏戰，解放軍則約超過300人，他們配備棍棒、木棍及其他裝備前來，並且朝印軍陣地投擲石塊，不過遭到印度士兵反擊，並且被逼退回實際控制線另一側。

消息人士也透露，解放軍出擊時，中方無人機就在上空拍攝整起衝突。

印度「經濟時報」（The Economic Times）13日引述印度軍方消息人士指出，中國在接壤阿魯納查省達旺地區的邊界地帶建造村莊，衛星畫面也拍攝到解放軍在中方一側鋪設了一條道路。

報導指出9日的衝突發生在海拔1萬7000英呎（約5181公尺）高的山峰，解放軍一直以來試圖控制這座高山。這座山峰居高臨下，能夠提供邊界兩側絕佳視野，不過印度陸軍消息人士強調，印度牢牢控制住這座山峰。

印度防長辛格13日指控中方軍人試圖越界，稱印軍當時是為了阻止解放軍進入印度境內。他在國會表示「解放軍部隊試圖單方面改變現狀，侵佔達旺地區揚子（Yangtse）的實際控制線。」

辛格表示，「我軍堅決應對中方，在對峙中發生了混戰，印軍勇敢地阻止解放軍侵佔我方領土，迫使其撤回崗位。兩方均有一些士兵在小規模衝突中受傷。」他稱印軍沒有人死亡或重傷。

解放軍西部戰區發言人龍紹華13日表示，西部戰區邊防部隊在實際控制線中方一側進行例行巡邏時遭到印軍非法越線攔阻，後續兩軍脫離接觸。大陸外交部發言人汪文斌則稱目前中印邊境局勢總體平穩。

印度 解放軍 邊境

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