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歐洲議會貪污醜聞女主角凱利 媒體寵兒變過街老鼠

中央社布魯塞爾特稿
近日占據歐洲媒體最多版面的政治人物，就是涉嫌接受疑似來自卡達政府賄賂而遭到拘留的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）。路透
近日占據歐洲媒體最多版面的政治人物，就是涉嫌接受疑似來自卡達政府賄賂而遭到拘留的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）。路透

近日占據歐洲媒體最多版面的政治人物，就是涉嫌接受疑似來自卡達政府賄賂而遭到拘留的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）。44歲的她向來受媒體歡迎，但如今這般登上新聞恐是她最不願，也跌破最多眼鏡的一次。

凱利是比利時檢方9日發動大規模涉貪、洗錢調查行動中，職位最高的政治人物。這次調查對象以歐洲議會（European Parliament）前現任議員及助理為主，使得本週正在史特拉斯堡召開全體大會的歐洲議會充滿反貪、清理門戶和改革氣氛。

希臘籍的凱利金髮碧眼，大學念建築和土木工程，研究所念國際關係，後來成為希臘電視台Mega頻道的記者。她在29歲第2次參選時選上國會議員，是所屬中間偏左政黨PASOK當時在國會最年輕的議員。

2014年她進入歐洲議會，選擇了需要鑽研許多新興科技知識的領域，包括人工智慧（AI）、區塊鏈等，為此她還去牛津大學進修AI課程。根據她的個人網頁描述，她是歐洲議會科技選項評估小組（Science and Technology Options Assessment Panel, 簡稱STOA）第一位女性主席。

今年1月她受歐洲議會所屬社會民主黨團（S&D）推舉選上14位副議長之一，政治生涯可謂如日中天。

記者出身的她還是公認對媒體友善的歐洲議員，媒體也予以肯定。包括德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）封她為2011年度人物，形容她是「有前瞻視野的政治人物」；歐洲政治新聞媒體Politico在2018年將她選入「形塑布魯塞爾的女性」之一，意指在布魯塞爾這個歐盟總部最有影響力的女性。

這些過往，如今都成了尷尬和諷刺。

住處被搜出袋裝現金的凱利，目前仍被檢方暫時收押，預計週三上法庭爭取自由。她的丈夫是一位義大利籍歐洲議員的助理，與她同案被調查、收押。她的父親則據比利時媒體報導，在攜帶大批現金準備搭火車時被檢方請去配合調查。

事發短短數天內，凱利在希臘和歐洲議會加入的政黨紛紛將她逐出，歐洲議員們正發動提案免除她的副議長資格；希臘政府凍結她和近親的財產，據當地媒體報導，這包括她剛在雅典設立的一家建設公司。

此外，由於檢方雖只公開透露行賄者來自某中東國家，但多家媒體陸續透過管道指出那就是正在主辦世足賽的卡達，於是記者們紛紛從凱利與卡達的關係搜尋蛛絲馬跡。

例如有社群媒體照片顯示凱利11月赴卡達與總理、勞工部長、能源部長等當地高官會面。數週後，她發表演說稱許卡達改革勞工環境，還批評歐洲人對卡達「雙重標準」，想要向卡達買能源卻又因人權議題發動抵制卡達世足賽。

12月上旬她去參加歐洲議會公民自由委員會的投票，但她並非該委員會成員，這個就歐盟是否放寬對科威特和卡達的簽證審核規定議案，後來以絕大多數通過並送大會。而昨天歐洲議會大會為了自清，已將該案退回委員會重新審查。

還有媒體翻出她去年在議會的稅後收入，包括月薪7146歐元（約7602美元）、一般津貼4778歐元（約5083美元）。這筆合計約11924歐元（約12686美元）的薪水，考慮布魯塞爾物價水準下，已較比利時和希臘人民平均收入高出數倍。

總之不論貧富，貪瀆都沒有藉口，而醜聞也總會帶來改革契機。歐盟政壇正掀起改善議會紀律機制、彌補歐盟遊說法規不及於第3國政府人員等漏洞的聲浪。

至於凱利本人，若檢方指控成真，她恐怕得吞下自己在前述演說中痛罵歐洲人的話：「他們把每個和卡達政府交往的人都指涉為貪污。」

歐盟 勞工部 社群媒體

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