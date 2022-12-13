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馬克宏發言惹議後撇不合 主辦會議助烏克蘭過冬

中央社巴黎13日綜合外電報導
馬克宏和澤倫斯基都將在今天登場的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）國際會議發表演說，馬克宏親赴會場，澤倫斯基則透過視訊參與。歐新社
馬克宏和澤倫斯基都將在今天登場的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）國際會議發表演說，馬克宏親赴會場，澤倫斯基則透過視訊參與。歐新社

法國今天主辦國際會議籌募物資和資金，協助烏克蘭修復受損的基礎設施，同時在法國總統馬克宏日前談到俄烏戰爭的發言惹議後，凸顯法國持續力挺烏克蘭。

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）3日受訪時表示，如果俄國同意談判結束戰爭，西方應考慮是否要應俄方要求提供安全保證。

法新社報導，馬克宏這番言論引來一些烏克蘭和東歐政治人物批評。有人指控，馬克宏又再次把焦點放在與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的外交妥協。

批評人士認為，現階段與普亭討論相關約定為時過早，西方領導人應專注協助烏克蘭擊退俄羅斯占領行動。

此後，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日通話，以消除基輔的疑慮，兩人也談到今天的會議。許多政治人物、績優公司和援助機構代表都將參加會議。

根據法國總統府說法，馬克宏「提醒澤倫斯基總統，烏克蘭可以仰賴法國的支持，直到完全恢復主權和領土完整」。

總統府也淡化了任何暗示兩人關係緊張的說法。

馬克宏的幕僚說，「一些人斷章取義的說法與我們當前作為的實際情況存在差距，目前一切都很順利」，並稱馬克宏和澤倫斯基的對話非常良好。

馬克宏和澤倫斯基都將在今天登場的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）國際會議發表演說，馬克宏親赴會場，澤倫斯基則透過視訊參與。

這場活動將聚焦討論烏克蘭的西方盟友如何提供即時支援，以在俄羅斯不斷轟炸的情況下，維持烏克蘭民生基礎設施正常運轉。

馬克宏的幕僚上週曾告訴媒體記者：「當前的目標是確保烏克蘭網絡不會崩潰並導致長達數週的停電。這一切攸關緊急援助。」

馬克宏 烏克蘭 澤倫斯基

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