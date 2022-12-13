印中邊界衝突 印防長斥中國企圖改變現狀

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）。Getty Images

印中邊界9日再次發生軍事衝突，印度國防部 長辛赫譴責中方「單方面改變現狀」，要求中方避免類似行動，並承諾軍方將確保國家領土完整。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天上午召開緊急會議，下午向國會提出報告。

辛赫說，中國人民解放軍 9日在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區試圖越過中印實際控制線（LAC），遭遇印方「堅決果敢地」阻攔，雙方發生肢體衝突，各有數人受傷，印方無人死亡。

他表示，在印方指揮官的及時介入之下，中方士兵退回原本駐紮地；雙方在地指揮官11日再次會面，依既有機制討論後續事宜。

辛赫說：「我方要求中方避免此類行動，維持邊界和平及平靜。印方也已透過外交管道與中方交涉。」

他也譴責中方「單方面改變現狀」，並保證印度政府軍將全力保衛領土完整及瓦解類似嘗試。

印度外交部暫未發表相關聲明。

這是繼2020年6月印中士兵在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆以來，再次發生流血衝突。當時，印方有20名士兵喪生，中國則未公布完整數字，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃。

印度媒體昨晚揭露了這次的最新衝突，並稱有300至400名中國士兵持帶刺的棍棒越境，試圖拆除印方哨站。

另一方面，「今日印度」（India Today）今天分析，事發地點高度約1萬7000英呎，無人居住，中方可能希望掌握制高點，監看印度軍方的動態。

報導稱，印方在達旺一帶設有常規據點，繼2020年流血衝突後，預期中方可能再次侵犯，也開始增設前進哨站，並增派人力，這是此次能迅速反應的原因。