G7同意設立氣候俱樂部 避免「綠能貿易戰」

七大工業國集團（G7）已同意新設立跨國的氣候俱樂部，開放希望攜手對抗全球暖化的國家加入。（美聯社）

七大工業國集團（G7 ）已同意新設立跨國的氣候俱樂部，開放希望攜手對抗全球暖化的國家加入，幫助協調彼此的綠能 規則與標準，希望避免貿易爭端或綠能關稅等「綠能貿易戰」。

今年G7輪值主席國德國總理蕭茲 表示，這個新的論壇組織並非只針對G7的倡議，而是一項全球行動，「設立氣候俱樂部、以及我們的產業社會正轉型到氣候中和，我們正對達成全球氣候目標做出重大貢獻」。G7 6月已在德國巴伐利亞召開的三天峰會，針對此議題達成共識。

G7已要求經濟合作發展組織（OPEC）和國際能源總署（IEA）設立臨時的「氣候變遷祕書處」，籌備相關事宜。蕭茲說，他聽到G7以外的國際合作夥伴都有濃厚興趣，將與這些夥伴密切合作，進一步籌設氣候俱樂部。

德國政府說，氣候俱樂部將攜手幫助加速產業轉向更乾淨的能源，進一步研擬減碳措施，承諾加入的開發中與新興國家，將能獲得協助。

蕭茲已主張，由於各國都對被認為非永續的進口產品加徵關稅，這些規範可能提高爆發新貿易衝突的風險，而氣候俱樂部能幫助消弭各國法規的各自為政，也可能有助降低位於更積極減碳地區企業所遭遇的劣勢，並對非成員國施壓，要求採行更嚴格的氣候保護措施。

不過，氣候俱樂部仍有許多問題待釐清，包括實務上如何運作，各國必須在未來一年敲定實際細節。明年G7輪值主席國將由日本接手。