歐洲議會美女副議長遭搜索逮捕 媒體爆：涉卡達行賄

希臘籍的歐洲議會副議長凱利傳涉及卡達政府賄賂案，遭比利時聯邦檢察官發動逮補並搜索辦公室。（取材自歐洲議會）

希臘籍的歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）和一位前議員及助理、國際工會聯盟秘書長等4人，10日遭比利時聯邦檢察官發動逮補並搜索辦公室。比利時「晚訊報」指這次行動與卡達政府涉嫌賄賂有關。

就在聯合國訂為「國際反貪日」（UN International Anti-Corruption Day）的這天，而且卡達主辦的世足賽正如火如荼時，卻爆發了卡達與歐洲議會（European Parliament）、勞工組織被調查涉嫌貪瀆的醜聞。

領先報導此案的「晚訊報」（Le Soir）指出，位於布魯塞爾的比利時中央肅貪辦公室週五整天同步進行了16處搜索並逮捕前述4人。檢方向該報表示，案情涉及貪污和洗錢，「懷疑一個中東國家試圖影響歐洲議會在經濟和政治上的決議」。報導直指這個國家就是卡達。

希臘籍的歐洲議會副議長凱利傳涉及卡達政府賄賂案，遭比利時聯邦檢察官發動逮補並搜索辦公室。（取材自推特）

凱利是歐洲議會14位副議長之一，希臘媒體報導，她所屬的泛希臘社會運動黨（PASOK）已將她逐出。另外，她在歐洲議會所屬的社會民主黨 團（S&D）則宣布要求議會大會暫停處理所有與「該中東國家」有關的議案，包括放寬簽證的議案。

諷刺的是，歐洲議會才在11月24日通過決議關切卡達的人權狀況，包括為了興建世足場館而聘用的外籍移工遭不當對待傷亡，並指卡達是在「可信的賄賂和貪瀆指控下」獲得本屆世足賽主辦權，要求德、法、義等歐盟足球 大國要施壓國際足球總會（FIFA）進行徹底改革。

卡達被指控在「可信的賄賂和貪瀆指控下」，獲得本屆世足賽主辦權。（路透）

更諷刺的是，同一批被逮捕的歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri）曾是歐洲議會人權小組委員會主席，而國際工會聯盟（International Trade Union Confederation，ITUC）秘書長維森帝尼（Luca Visentini）才剛選上此職，義大利 籍的這兩位政治人物在檯面上都是活躍的人權支持者。

據「晚訊報」報導，檢方在潘茲瑞位於布魯塞爾的住處搜出60萬歐元（約63萬美元）現金。