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不忍烏克蘭人民蒙受巨大苦難 教宗祈禱情緒潰堤

中央社羅馬8日綜合外電報導
天主教教宗方濟各8日在羅馬中心祈禱時提到烏克蘭人民，忍不住情緒潰堤哭泣。美聯社
天主教教宗方濟各8日在羅馬中心祈禱時提到烏克蘭人民，忍不住情緒潰堤哭泣。美聯社

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在羅馬中心進行傳統祈禱，期間提到烏克蘭人民的苦難時，忍不住情緒潰堤哭泣。

路透報導，教宗提到烏克蘭人民時，聲音開始顫抖，不得不停下來、無法說話，持續約30秒左右。他恢復祈禱時聲音沙啞。

群眾意識到教宗無法言語，且看到他哭泣後，紛紛鼓掌為教宗打氣，包括當時站在教宗身旁的羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）。

教宗在義大利國定假日聖母無原罪始胎日（Feast of the Immaculate Conception）這天，在聖母瑪利亞雕像下進行傳統祈禱時崩潰失聲。

他說，「聖母瑪利亞，我今天原本想為您獻上烏克蘭人民對和平的感謝」，隨後情緒潰堤，不得不停止祈禱。

當他整理好情緒恢復祈禱時表示：「然而，我不得不再次向您表達這片殉難土地上孩童、老人、父母及年輕人的懇求。這片土地蒙受如此大的苦難。」

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，教宗幾乎在所有公開露面的場合中都提到烏克蘭，對莫斯科的批評也愈來愈多。

教宗昨天把烏克蘭境內的戰爭比作納粹在二戰頭幾年大肆屠殺的行動，遇害者絕大多數是猶太人。

教宗今天在羅馬著名景點「西班牙階梯」（Spanish Steps）附近的雕像旁讀完祈禱文後，向包括新聞工作者在內的群眾致意。

其中一名記者對教宗表示，她注意到教宗被情緒淹沒，教宗回答道：「對，這（在烏克蘭的戰爭）是巨大的苦難，相當巨大。這是人類的失敗。」

天主教教宗方濟各8日在羅馬中心祈禱時提到烏克蘭人民，忍不住情緒潰堤哭泣。美聯社
天主教教宗方濟各8日在羅馬中心祈禱時提到烏克蘭人民，忍不住情緒潰堤哭泣。美聯社

教宗 烏克蘭 義大利

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