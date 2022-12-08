鎮壓頭巾革命 伊朗首度處決抗議者

伊朗今天處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子謝卡里（Mohsen Shekari），這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。圖為民眾在德國柏林伊朗大使館前高舉謝卡里照片抗議。美聯社

官媒伊朗 通訊社報導，伊朗今天處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子，這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「暴徒謝卡里（Mohsen Shekari）9月25日封鎖（德黑蘭）沙塔可汗大道（Sattar Khan Boulevard），並刺傷一名和伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的巴斯杰（Basij）民兵組織成員左肩，他今天上午在伊朗首都伏法。」

路透報導，出身伊朗庫德族的22歲艾米尼（Mahsa Amini）9月16日因涉嫌違反伊朗女性穿著規定，而被宗教警察 羈押死亡後，所爆發的全國性抗議活動是該國自1979年建立政教合一的伊朗伊斯蘭共和國以來面臨的最大挑戰之一。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）確認遭處決者是謝卡里，但沒有提供更多細節。

伊朗當局不斷鎮壓抗議活動，伊斯蘭革命衛隊5日讚揚司法部 門強硬立場，並鼓勵它迅速和果斷地對遭指控「危害國家安全和伊斯蘭罪行」的被告作出判決。

司法部門發言人塞塔益西（Masoud Setayeshi）6日宣布，被控殺害巴斯杰民兵組織成員阿賈米安（Rouhollah Ajamian）的5人被判處死刑，他們可以上訴。