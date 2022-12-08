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抗議煤業貪汙醜聞 蒙古國首都示威進入第5天

中央社烏蘭巴托8日綜合外電報導
蒙古國首都烏蘭巴托抗議國內煤礦產業爆發貪汙情事的示威行動，今天進入第5天。煤業爆發貪汙醜聞引發社會大眾憤怒，司法官員今天表示，涉嫌貪汙醜聞的官員已遭逮捕。圖為6日有數以千計人在聚集在蘇赫巴托爾廣場抗議。美聯社
蒙古國首都烏蘭巴托抗議國內煤礦產業爆發貪汙情事的示威行動，今天進入第5天。煤業爆發貪汙醜聞引發社會大眾憤怒，司法官員今天表示，涉嫌貪汙醜聞的官員已遭逮捕。圖為6日有數以千計人在聚集在蘇赫巴托爾廣場抗議。美聯社

蒙古國首都烏蘭巴托抗議國內煤礦產業爆發貪汙情事的示威行動，今天進入第5天。煤業爆發貪汙醜聞引發社會大眾憤怒，司法官員今天表示，涉嫌貪汙醜聞的官員已遭逮捕。

法新社報導，數以千計的抗議者自4日以來冒著嚴寒在首都烏蘭巴托市中心遊行，源於民眾對官員貪腐及國內經濟面臨困境的憤怒與不滿。

外傳所謂的「煤礦派系」國會議員和公司高階主管竊取了國家數十億美元，名人和網紅都加入要求正義的呼聲。

據稱，涉案議員利用煤礦所有權和運煤到中國的運輸公司來謀取非法利益。

1000多人今天冒著攝氏零下17度的低溫，聚集在烏蘭巴托的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），廣場上有一座民族英雄成吉思汗的宏偉雕像注視著人群。

司法部長赫希吉（Nyambaatar Khishgee）今天宣布，當局已逮捕蒙古最大煤礦公司之一珍寶塔本陶勒蓋公司（Erdenes Tavan Tolgoi）前執行長巴特圖勒嘎（Gankhuyag Battulga），以及其他7名被控貪汙洗錢人士。

他還說，邊界出入口的監視器畫面顯示，海關人員未登記某些車輛，可能使得煤炭遭到非法出口。

遊行 司法部 低溫

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