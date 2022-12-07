路透：歐盟將禁止Meta未獲同意利用個資投放廣告

知情人士今天透露，歐洲聯盟（EU）隱私監督機關做出機密決定，社群媒體巨擘臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta若要在歐洲依個人資料投放廣告，將須徵求使用者同意。美聯社

知情人士今天透露，歐洲聯盟（EU）隱私 監督機關做出機密決定，社群媒體巨擘臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta若要在歐洲依個人資料投放廣告，將須徵求使用者同意。

路透報導，由於Meta歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此這家美國企業在歐洲業務由愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission, DPC）負責監管，後者將須依據歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board, EDPB）所做上述具約束力的決定，在一個月內發布相關裁決。

因事涉敏感而要求匿名的知情人士表示，歐洲資料保護委員會很可能要求愛爾蘭當局對Meta祭出罰款。

愛爾蘭當局針對Meta行為的案件，源於奧地利隱私運動人士施倫斯（Max Schrems）2018年提出相關控訴。他透過聲明表示：「對於個人化廣告投放，他們（Meta）並未提供允許/拒絕選項，而是乾脆把同意條款移到『使用條款與條件』。」

「這麼做不僅不正當，而且明顯違法。就我們所知，沒有任何其他公司嘗試過以如此傲慢方式不理會歐盟 通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）。」歐盟這份劃時代的隱私保護法規，在2018年生效。

施倫斯說，歐洲資料保護委員會所做的裁決，意味Meta將必須讓旗下所有應用程式（app）的使用者能下載一個不利用個資 進行廣告投放的版本，而Meta也能繼續利用個資以外資料進行個人化廣告投放，否則就得徵求使用者同意。

Meta的一名發言人則表示：「針對資料在超越合意範圍或依照合約的情況下該如何處理，歐盟通用資料保護規則提供一系列法律依據。且在歐盟通用資料保護規則之下，這些法律依據之間並無等級之分，因此沒有任何依據應被視為優於另個依據。」

英國律師事務所安勝恪道（Addleshaw Goddard）資料與隱私部門主管布朗（Helena Brown）認為，Meta恐怕必須改變營運模式。「看來走向會是，歐洲監管機關將不允許Meta躲在『服務條款』後面，藉此利用個資進行行為定向廣告投放。」

「Meta可能有必要…尋求明確清晰的同意。而Meta解釋自身行為的方式，要讓這樣的同意能夠合法且符合充分告知，這對Meta將是一項挑戰。」