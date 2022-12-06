我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衰退陰影籠罩 史指連跌四日

世界OnAir／在阿拉斯加做旅遊四年 華人賺夠錢退休

西方限制俄油上限60美元 土耳其外海油輪大排長龍

中央社安卡拉6日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）披露，西方國家對俄羅斯石油價格設定每桶60美元上限生效首日，油輪在土耳其外海大排長龍，安卡拉當局要求所有船舶提供新的保險證明。

報導中引述船舶經紀商、石油貿易商和衛星追蹤服務業者表示，大約19艘原油輪在土耳其外海大排長龍，等待通過土國海域。

七大工業國集團（G7）、澳洲和歐洲聯盟27個成員國對俄羅斯海運石油實施每桶60美元的出口價格上限，本週開始生效。這是西方國家對俄羅斯侵略烏克蘭的最新制裁措施。

這項協議允許透過G7及歐盟成員國的油輪、保險公司和信貸機構將俄國石油運至第3方國家，前提是俄油購買價格須在每桶60美元以下。

俄羅斯昨天表示，西方國家制定的俄油上限將破壞全球能源市場穩定，但不影響該國持續在烏克蘭進行「特殊軍事行動」的能力。

根據金融時報報導，4位石油產業主管表示，土耳其以這些措施為由，要求所有航經其海域的船舶提供涵蓋全面保險的新證明。

土耳其交通與基礎建設部未立即回應路透社尋求置評的要求。

這些船舶已在連接俄羅斯黑海港口和國際市場的博斯普魯斯海峽（Bosphorus）和達達尼爾海峽（Dardanelles）附近下錨。

報導中引述未具名的船舶經紀商，11月29日就抵達的首艘油輪下錨後等候至今。

石油 俄羅斯 保險

上一則

影／烏克蘭續深入俄境攻擊 庫斯克一機場油槽失火

延伸閱讀

俄趁凜冬將至轟炸電力系統 烏克蘭趕著修復電網

俄趁凜冬將至轟炸電力系統 烏克蘭趕著修復電網
俄機出動次數銳減 55%俄人想和談

俄機出動次數銳減 55%俄人想和談
紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛

紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛
烏克蘭無人機疑襲擊俄2空軍基地 釀3死4傷

烏克蘭無人機疑襲擊俄2空軍基地 釀3死4傷

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行