我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙

訪基輔遇空襲 UN人權專員地下避難處會維權人士

中央社日內瓦5日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk，圖）昨天抵達烏克蘭展開4天訪問。美聯社
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk，圖）昨天抵達烏克蘭展開4天訪問。美聯社

聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，他訪問烏克蘭首都基輔時有飛彈從空中落下，因此移到一處地下避難處與維權人士見面，並呼籲結束這場「毫無意義的」戰爭。

今年10月接管聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）昨天抵達烏克蘭展開4天訪問。自俄羅斯2月發動全面入侵以來，烏克蘭飽受戰火蹂躪。

圖克原定今天將在基輔與一些人權捍衛者會面，但當時防空警報響起，他們被迫把會議移到地下避難處。

根據法新社記者看到的晃動影片，防空警報大作時，圖克與一大群人沿著一條巷弄迅速逃離，從煤渣磚牆旁邊的階梯走進地下避難處。

根據聯合國人權事務高級專員公署提供的影片，圖克說：「今天是我訪問基輔的第2天，我正要與人權捍衛者見面，但我必須把會議移到這裡，移到這個避難處…因為防空警報響起。」

他說：「我們在這個避難處進行這場討論時，烏克蘭遭遇一波飛彈攻擊，其中一些飛彈落在基輔鄰近地區。」

根據這段影片與圖克在推特（Twitter）上傳的照片，他與聯合國人權事務高級專員公署其他官員坐在寒冷陰暗的地窖內，身上裹著冬季禦寒大衣。

他發文說：「真是無法相信，烏克蘭幾乎每天都發生這種事。一定不能讓這種情況成為新常態。」

烏克蘭今天遭受新一波俄羅斯致命飛彈攻擊，這是擾亂烏克蘭各地電力的最新一波攻擊，在氣溫驟降時對陷入困境的關鍵基礎設施增添壓力。

俄羅斯10月開始針對烏克蘭電網發動攻擊，破壞了烏克蘭近一半的能源系統，在冬季來臨時讓數以百萬計民眾陷入寒冷與黑暗之中。

圖克在今天傳到推特的另一段影片中說：「我現在人在烏克蘭，聲援這場可怕戰爭的受害者。」他將電網遭破壞的情況直接歸咎於俄羅斯。

圖克站在被白雪覆蓋的基輔街頭，頭上戴著羊毛帽，冬季大衣外還套上一件防彈背心。他說：「我在這裡是為了聲援烏克蘭人，尤其是在這些嚴寒的冬季月份。」

在俄羅斯鎖定烏克蘭關鍵基礎建設攻擊前，烏克蘭有數以千計的平民在戰鬥中喪命，另有數以百萬計的民眾被迫逃離家園。

圖克在第2支影片中說：「戰爭是毫無意義的。這類的殺戮令人完全無法接受且沒有意義。」

「我只能呼籲發動攻擊的人停止這麼做，請他們尊重國際人道法與國際人權法。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

上一則

沙烏地新聞社：習近平7日抵達沙國訪問3天

延伸閱讀

俄機出動次數銳減 55%俄人想和談

俄機出動次數銳減 55%俄人想和談
烏克蘭無人機疑襲擊俄2空軍基地 釀3死4傷

烏克蘭無人機疑襲擊俄2空軍基地 釀3死4傷
俄羅斯加強掌控科技巨頭 普亭盟友加入Yandex

俄羅斯加強掌控科技巨頭 普亭盟友加入Yandex
俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭 至少2死、多地停電

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭 至少2死、多地停電

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
真實身分證、駕照 延至2025年執行

真實身分證、駕照 延至2025年執行