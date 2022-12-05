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法國又現冰櫃嬰屍案 41歲女子被控謀殺2新生兒

中央社馬賽5日即時報導
法國南部貝端村（Bedoin）一名女子的冷凍櫃裡被發現藏有兩具新生兒屍體，圖為發現屍體的建築物外觀。（Getty Images）
法國南部貝端村（Bedoin）一名女子的冷凍櫃裡被發現藏有兩具新生兒屍體，圖為發現屍體的建築物外觀。（Getty Images）

法國南部村莊一名女子的冷凍櫃裡被發現藏有兩具新生兒屍體，檢方今天說，兩名女嬰並非自然死亡。

法國南部城市亞維儂（Avignon）的檢察官蓋蒂爾（Florence Galtier）接受法新社訪問時引述驗屍報告說，「兩名嬰兒不是死產」，且死因不自然。

法國警方11月30日接獲一名男子匿名報案，前往貝端村（Bedoin）一名41歲女子的住家搜查，發現了嬰兒屍體。

這名女子於12月1日被捕，隔天被控涉嫌謀殺兩名未成年人。目前不清楚這名女子是否為死嬰的生母。

驗屍結果顯示，其中一名嬰兒曾受重擊，導致「顱部和顱內」瘀血，據信這就是她的死因。

蓋蒂爾說，目前不確定傷勢是暴力、跌倒、疏於照料或其他原因所致。

蓋蒂爾還說，尚未確認兩名女嬰是否為雙胞胎或甚至沒有關係。

法國過去也曾發生數起類似案件。

今年3月，一名30多歲女子被發現在家裡冷凍兩具嬰兒屍體，因而接受調查。2015年，警方在一起類似案件中發現5具屍體，母親被判處8年徒刑。

還有一樁案件被收錄到法國法律編年史：2009年，庫賀喬（Veronique Courjault）因殺害3名親生嬰兒被判服刑8年。

庫賀喬和丈夫曾移居韓國首爾。2006年，她的丈夫在首爾家裡冰櫃中發現兩具嬰屍，庫賀喬後來坦承殺害兩名嬰兒，把屍體冷凍起來，更早之前還殺害了另一個孩子，在壁爐裡火化了屍體。

檢察官

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