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剛果驚爆「屠村」300死 反叛組織被控犯下罪行

編譯張君堯／即時報導
非洲國家剛果民主共和國東部的反叛組織「M23」上周對當地村莊發動襲擊，工業部長帕魯庫表示造成約300人死亡。（路透）
非洲國家剛果民主共和國東部的反叛組織「M23」上周對當地村莊發動襲擊，工業部長帕魯庫表示造成約300人死亡。（路透）

非洲國家剛果民主共和國東部的反叛組織「M23」上周對當地村莊發動襲擊，工業部長帕魯庫（Julien Paluku）表示造成約300人死亡。

衛報報導，在剛果政府公布死亡人數超過100人之前，軍方最初指控叛亂分子在北基伍（North-Kivu）東部的Kishishe村殺害至少50名平民。反叛組織M23否認指控，並表示上月29日有8名平民在該村被殺，還將他們的死亡歸因於「流彈」。

帕魯庫和政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）在5日的記者會上列出傷亡的新數據，並引用民間社會和該地區「匯集所有社區組織」整理的數據，過去曾在2007年至2019年擔任北基伍省長的帕魯庫指出「每個社區都能夠記錄死於Kishishe村及其周邊地區單位的人，僅僅一個社區就有超過105人死亡」。

帕魯庫補充說道「我們正估計約有300人死亡，這些人已知是Kishishe村的常駐居民，他們與『解放盧旺達民主力量 』（FDLR）沒有任何關係」。據悉，目前所有遇難者都是平民、至少有17人是兒童，穆亞亞補充說「鑑於該地區處於M23的占領下，因此很難完整分析數據」。

M23又稱「3月23日運動」（March 23 Movement）、是一個以剛果圖西族人組成的反叛組織，過去多年來一直處於無活動狀態，一直到去年11月才再次行動並於6月奪取與烏干達接壤的布納加納鎮（Bunagana），經過短暫平靜後再度於10月發動攻勢。

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