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伊朗示威男子被捕入獄 慘遭「3次模擬處決」折磨

編譯張君堯／即時報導
消息人士向BBC波斯語廣播電台表示在伊朗目前反政府抗議活動中被判處死刑的六人中，有一人竟在監獄中被「模擬處決多達三次」、令人髮指。（取材自推特）
消息人士向BBC波斯語廣播電台表示在伊朗目前反政府抗議活動中被判處死刑的六人中，有一人竟在監獄中被「模擬處決多達三次」、令人髮指。（取材自推特）

消息人士向BBC波斯語廣播電台（BBC Persian）表示在伊朗目前反政府抗議活動中被判處死刑的6人中，有一人竟在監獄中被「模擬處決多達三次」、令人髮指。

根據報導，德黑蘭革命法庭上個月裁定27歲的諾穆罕默德扎德（Sahand Noormohammadzadeh）犯有「敵視真主罪」，並被指控放火焚燒垃圾桶及阻塞交通，不過他否認這項指控。消息人士表示諾穆罕默德扎德在受審之前被要求「蒙眼站到椅子上模擬上吊」。

國際人權法嚴禁對關押人員實施殘忍或有辱人格的待遇。伊朗司法機構宣布迄今為止，已有六名被告因與抗議活動有關「敵視上帝」或「人間腐敗」而被判處死刑，同時未透露這些人的身分，不過諾穆罕默德扎德的律師3日在一份聲明中證實「他就是其中之一」。

據悉，諾穆罕默德扎德在法庭上堅稱自己無罪，目前尚不清楚檢察官是否向法庭提交他被捕後簽署的「道歉信」，BBC波斯語廣播電台的消息來源指出「審訊人員謊稱諾穆罕默德扎德的母親心髒病發作，如果他想在母親死前與她交談就需要在這封信上簽字」，另一名律師表示這樣的信件會被視為認罪。

諾穆罕默德扎德和其他五名被告的死刑判決可以上訴，但司法機構負責人5日表示「死刑很快就會執行」。據稱，許多被捕者在拘留期間遭受過類似酷刑或其他虐待。

伊朗 監獄 檢察官

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