伊朗示威男子被捕入獄 慘遭「3次模擬處決」折磨
消息人士向BBC波斯語廣播電台（BBC Persian）表示在伊朗目前反政府抗議活動中被判處死刑的6人中，有一人竟在監獄中被「模擬處決多達三次」、令人髮指。
根據報導，德黑蘭革命法庭上個月裁定27歲的諾穆罕默德扎德（Sahand Noormohammadzadeh）犯有「敵視真主罪」，並被指控放火焚燒垃圾桶及阻塞交通，不過他否認這項指控。消息人士表示諾穆罕默德扎德在受審之前被要求「蒙眼站到椅子上模擬上吊」。
國際人權法嚴禁對關押人員實施殘忍或有辱人格的待遇。伊朗司法機構宣布迄今為止，已有六名被告因與抗議活動有關「敵視上帝」或「人間腐敗」而被判處死刑，同時未透露這些人的身分，不過諾穆罕默德扎德的律師3日在一份聲明中證實「他就是其中之一」。
據悉，諾穆罕默德扎德在法庭上堅稱自己無罪，目前尚不清楚檢察官是否向法庭提交他被捕後簽署的「道歉信」，BBC波斯語廣播電台的消息來源指出「審訊人員謊稱諾穆罕默德扎德的母親心髒病發作，如果他想在母親死前與她交談就需要在這封信上簽字」，另一名律師表示這樣的信件會被視為認罪。
諾穆罕默德扎德和其他五名被告的死刑判決可以上訴，但司法機構負責人5日表示「死刑很快就會執行」。據稱，許多被捕者在拘留期間遭受過類似酷刑或其他虐待。
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