英議員提英軍事援台 中大使：勿低估台灣問題敏感性

英下議院國防委員會主席埃爾伍德。（路透）

英國 議會下院國防委員會主席埃爾伍德近日表示，英國在加強對台灣軍事援助方面「有很多可以探討的地方」，中國駐英國大使館 發言人強烈譴責並警告英國政客不要低估台灣問題的高度敏感性。

路透報導，英國議會下院國防委員會主席埃爾伍德近日表示，他前不久訪台期間同台方探討了台潛艇自主研發專案，英應同台開展更多軍事和安全互動，更加大膽地在國際上挺台。

中共 駐英國大使館發言人表示，「上述英國政客錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定。我們予以強烈譴責」。

發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務純屬中國內政。中國人民維護國家主權和領土完整的意志堅定不移。一個中國原則是紅線，也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件。我們敦促英方政客不要低估台灣問題的高度敏感性，停止煽風點火、挑釁滋事，停止破壞台海和平穩定，停止干涉中國內政。任何膽敢挑釁中國人民的麻煩製造者都註定以失敗告終，落得可悲的下場」。

英國首相蘇納克11月28日在倫敦金融區的一場演講中，首次公開闡述了自己的外交政策。關於中國，蘇納克表示，「中國對英國的價值觀和利益構成了系統性挑戰，而且隨著中國的發展，這個情況將會越來越嚴重」。他還表示，中英的「黃金時代」過去了，認為貿易將會帶來社會變革的幼稚想法不復存在。