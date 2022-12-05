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俄羅斯加強掌控科技巨頭 普亭盟友加入Yandex

中央社莫斯科5日綜合外電報導
圖為在莫斯科總部的俄國網路巨擘Yandex。路透
圖為在莫斯科總部的俄國網路巨擘Yandex。路透

俄羅斯總統普亭的長期盟友古德林今天說，他將加入有俄羅斯Google之稱的網路巨擘Yandex。克里姆林宮正試圖加強對俄國頂級科技巨頭的控制。

法新社報導，前財政部長古德林（Alexei Kudrin）宣布這個消息之前，Yandex經歷幾個月的不穩定局面，由於俄國進攻烏克蘭及公司創始人受到西方國家制裁，員工紛紛逃離。

為因應西方國家的制裁，這家俄國頂尖網路公司和最受歡迎的搜尋引擎將分割俄羅斯和國際業務。分析家說，此舉將鞏固政府對Yandex的控制。

古德林上週宣布，他將辭去俄羅斯審計署（Audit Chamber）署長一職，專注於「對人民有重大影響 」的私人倡議。

古德林今天說：「我接受Yandex的邀請，成為企業發展顧問。」

他說，他扮演的角色將致力於「確保公司在所有市場，包括國際市場上的長期和永續發展」。

古德林可望監督Yandex重組後的營運，而在6月受到歐盟制裁的Yandex創始人沃羅茲（Arkady Volozh），將在俄羅斯境外發展一些Yandex業務。

俄羅斯當局近年來持續加強對網路的控制，而網路曾被視為俄國言論自由的最後堡壘。

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