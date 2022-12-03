教廷稱中國違反協議 天主教媒體籲為人權應多發聲

香港榮休樞機主教陳日君違反香港「社團條例」，遭審判定罪。路透

教廷日前罕見公開稱中國違反「梵中主教任命協議」，多家天主教與義大利 媒體近日接連撰文，呼籲教廷應打破對中國行徑的緘默，更多為自由人權發聲。

「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）1日發表評論，認為羅馬教廷必須以明確語言譴責中國政府持續壓迫人權的行為。義大利「信使報」（Il Messaggero）11月29日質疑，教廷對香港榮休樞機主教陳日君遭審判定罪一事沉默，堅持「已明顯失敗」的與中國對話路線。

中國11月24日非法祝聖江西餘江主教彭衛照，教廷在11月26日正式以聲明表達遺憾，並首度稱中國此舉違反梵中簽署的主教任命協議；中國外交部11月28日回應媒體提問時表示，「不知情、不了解具體情況」。

對於教會內許多聲浪質疑，教廷對中國人權問題保持緘默，正付出巨大代價。教宗方濟各 11月28日接受耶穌會期刊「美國」（America）專訪時回應，他認為這不是發聲與否的問題，實際問題是要跟中國對話或不對話，他主張「能對話就盡量對話」。

教宗在專訪中表示，他選擇與中國對話的道路，這條路緩慢、有反彈，也有些成果，但「我找不到其他的路」。

一位熟悉梵中關係的學者向中央社表示，教宗雖強調對話，但教廷還是首度公開發出對中國有譴責意味的聲明 ，其影響值得注意；因教廷其實也可選擇透過私下溝通管道，畢竟今年9月雙方代表甫會晤對話過，10月22日才公布正式續約 。

學者認為，教廷此次必須出手，是因中國同時違反梵中協議3件共識，一是未經雙方協調任命主教；二是不尊重教廷的教區劃分，在教廷不承認的教區任命主教；三是中國對天主教友的壓迫日益增加。

學者表示，教廷的譴責聲明措詞很外交考量，對事情「點到為止」，因教廷仍很重視梵中協議的核心成果 ，也就是賦予教宗在中國天主教的領袖地位，使教廷擁有介入中國主教任命權的法律地位 。

至於中國外交部未承認或反駁教廷指控，僅對教廷聲明回答「不了解」，學者認為，主因是梵中協議目前對中國仍有實際效用，中國政府想繼續利用協議收服地下教會；但梵中協議又明顯違背中國國家主席習近平的宗教中國化政策，開了窗口讓境外勢力介入中國內政，這是中國官員始終不敢公開談論協議的原因。