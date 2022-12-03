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7年前行搶日本珠寶店 3嫌英國落網 是否引渡受關注

中央社東京3日即時報導
2015年11月發生在日本東京「表參道之丘」一間珠寶店搶案，造成店家損失約1億日圓（約75萬美元），已知三名英國籍犯嫌在英國落網，當地法院正審理是否將犯嫌引渡到日本。（取材自NHK）
2015年11月發生在日本東京「表參道之丘」一間珠寶店搶案，造成店家損失約1億日圓（約75萬美元），已知三名英國籍犯嫌在英國落網，當地法院正審理是否將犯嫌引渡到日本。（取材自NHK）

2015年11月發生在日本東京「表參道之丘」一間珠寶店搶案，造成店家損失約1億日圓（約75萬美元），已知三名英國籍犯嫌在英國落網，當地法院正審理是否將犯嫌引渡到日本。

日本共同社報導，這起搶案發生在2015年11月20日晚間，地點位於東京都澀谷區購物中心「表參道之丘」內一間珠寶店。三名犯嫌佯裝成顧客，在毆傷保全人員同時，破壞店內展示櫃搶走46件珠寶等飾品。

三名犯嫌事發兩天後離開日本，東京都警視廳依強盜致人於傷等罪嫌取得逮捕令，透過國際刑警組織（INTERPOL）發布國際通緝

日本放送協會（NHK）報導，英國倫敦法院正就是否將犯嫌引渡到日本進行審理，預計最快將在2023年1月做出結論。

根據日本警方過去調查得知，三名犯嫌在行搶時各有分工，且事前也曾到現場探勘，被認為是經縝密計畫的搶案。

三名犯嫌在行搶兩天前從成田機場入境日本，並在事發兩天後出境前往英國，讓日本警方鎖定英國籍三名犯嫌。

●日英未簽署引渡條約

警視廳表示，在發布國際通緝後曾派員前往英國，提供調查資料給英國當局並說明三名犯嫌涉嫌日本這起搶案，希望英國方面能協助將犯嫌引渡到日本。

不過，跟美國和南韓不同，日本跟英國間並未簽署引渡條約。如果這次英國方面決定引渡犯嫌到日本，可能是未簽署引渡條約國家間引渡該國犯嫌到另一國的首例。

日本 英國 通緝

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